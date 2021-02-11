近3個月僅賺2400元　疫情下與妻女隔兩地　失業廚師新年盼返屋企

撰文： 朱雅霜 彭愷欣 最後更新日期： 2021-02-11 08:00

「新一年，我望快啲木返屋企！」六旬失業廚師阿強（化名）受新冠肺炎疫情影響，與妻女分隔深、港兩地逾年，年三十晚孤零零一個人，無團年飯，無妻女相伴。2020年靠零星散工，木收入不足6萬元，過去3個月收入更只有2,400元，去年初他曾露宿文化中心，如今再次無錢交租。不過阿強並未怠惰，堅持每日搵工，考取建造業平安咭、水上平安咭，報讀保安課程，惜在一波又一波疫情下，英雄無用武之地，但他無輕言放棄，「最緊要開朗一啲，望寬一點、望長一點，唔好咁快失望！」

失業廚師阿強去年整年收入不足6萬元，過去3個月收入僅2,400元，面臨無錢交租。（余睿菁攝）

去年開工日數不足90日 近3個月只返3日工

過去一年，阿強最難忘是失業及露宿。他在廚房打滾30年，甚少失業，「成日都有工開，唔會停手嗰種，2020年真係頂唔順，我感受最難忘就係呢度」。去年1月下旬本港開始出現確診個案，阿強任職的酒樓東主憂慮疫情爆發而遣散員工，其後餐飲業進入漫長「寒冬」，一年間他苦尋工作，但開工總日數不足3個月，整年收入少於6萬元，11月中旬起，只在元朗一間新酒樓幫工3日，收入僅2,400元。阿強直言日子「好難捱、好艱苦、好困難，你想搵人幫，啲同事大家都一樣，好難話互相幫到，佢都冇工返，都返唔足。」

考平安咭、報保安課程求轉型

日子苦不堪言，但阿強無望天打卦等運到，而是每日四出尋找工作機會，「好無奈，好似今日等聽日，聽日等後日，覺得啲時間梗係仲未夠鐘上斑，仲未有工上班。」為增加工作機會，更力求轉型，取得了水上及建造業平安咭，又報讀了保安課程。「你剩係做死一樣，冇得生存架依家，疫情再拖耐啲，唔攞三樣咭求存唔到！你剩係做廚房，廚房都關晒門。」

可惜事與願違，阿強曾於內地打樁船擔任了數日廚師，但打樁船駛離本港，又再度陷入失業窘境；而地盤屢爆群組，難以覓得工作機會，保安課程更因一波又一波的疫情爆發，課程一再延程，考牌無期。年屆六旬，仍要為口奔馳、自我增值，他認為年紀不是問題，「最緊要開朗一啲，望寬一點、望長一點，唔好咁快失望、好似好渺茫，天跌落嚟當被冚！」

阿強獨自留港過年，年三十晚孤零零一個人，無團年飯，無妻女相伴。（余睿菁攝）

積蓄耗盡險再露宿 年三十孤零零一個

去年歲晚失業，阿強淪落街頭露宿，大年初一瑟縮在尖沙咀文化中心街角，在社工的協助下，才覓得套房安頓。套房面積雖夾窄，阿強打理得十分整潔，是他暫時的安樂窩，然而失業多時，耗盡積蓄「兩張銀行咭都係得個零字」，已無錢交租，令他擔心再度露宿街頭：「房東唔租畀我，都瞓街，佢唔畀我住，都瞓咗街」。幸得房東通容，不至再度露宿，他不禁哽咽:「多咗個恩人，又差人一個人情。」

今年歲晚未脫失業困境，為搵工不能返鄉，雖有容身之所，卻不是家。阿強稱，飲食業向來過年要上班，往年會提前返深圳屋企，並帶妻女回湖南長沙鄉下，與親戚相聚，一家三口食團年飯，「心情開心很多，同一家人」。然而，今年無團年飯，更無妻女在旁，「孤零零」一個人，「真係冇辦法，係焗住你自己，未試過過年一個人咁慘」。

自去年疫情爆發，與妻女分隔兩地分離逾年，靠微訊聯繫，「邊個唔掛，兩個人都掛住我，成年冇見過面，真係好慘」。他向妻子坦承「冇工返」，亦要到飲食業福音團契取食物包，但至今不敢坦白曾露宿，「唔夠膽講。」往日生活不俗，半份糧拿回家，現在妻子獨自面對保險、女兒學費及供樓開支，壓力沉重，仍關心是否要匯錢給他，聽到阿強拒絕稱「自己想辦法」，她不禁眼紅紅。阿強希望早日「疫過境遷」、一家團圓，再見時「去飲茶或者食飯，咁咪開心啲囉，第一次見過，食完飯去商場買下嘢，開心吓」。