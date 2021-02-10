父母墮斃｜子涉協助他人自殺被捕　律師指自殺協定舉證門檻相當高

撰文： 鄧栢良 最後更新日期： 2021-02-11 12:38

年廿九凌晨，元朗姓劉一家三口圖共赴黃泉，年老夫婦墮斃，但41歲子阿維臨陣變卦，涉嫌「協助他人自殺」被捕，案件列「自殺協定」，元朗警區重案組正跟進調查。消息指，夫婦遺書稱由兒子繼續遺產。有執業律師指，如兩人或以上相約自殺，即所有參與自殺的人均有意求死，即屬自殺協定罪。律師指出，案件的舉證門檻相當高，如沒有閉路電視錄影及錄音等客觀證據，主要靠當事人自己招認，取證較難。

消防員架起升降台，將男傷者遺體運回地面。（張家豪攝）

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執業律師：主要靠當事人自己招認，取證較難

執業律師許浩銓指，是次案件警方雖然循「自殺協定」或教唆等方向調查，但這類案件的舉證門檻相當高。以情侶燒炭自殺的案件為例，警方可以依循情侶事前有沒有一同買炭、炭爐等客觀事實，推斷有沒有人參與自殺的過程。惟今次案件事發在單位之內，如沒有閉路電視錄影、錄音或其他文字等客觀證據，主要靠當事人自己招認，取證較難。

許浩銓律師表示，如二人或以上相約自殺，即所有參與自殺的人均有意求死，即屬自殺協定罪 (suicide pact)。假如最終一方死亡，另一方獲救，獲救一方亦因曾有行動協助對方自殺，犯上自殺協定罪行，故此刑責較重。

本港現行法例：自殺協定的存活者等同觸犯誤殺罪

根據香港法例第339章《殺人罪行條例》第5條《自殺協定》，任何人依據他與另一人的自殺協定，殺死該另一人、參與另一人的自殺或參與第三者殺死另一人的行為，均屬誤殺罪。 自殺協定的存活者等同觸犯誤殺罪，最高可處終身監禁。

如果一個人教唆、慫恿另一人自殺，但並沒有參與任何自殺或協助自殺的行為，則屬協同自殺罪。香港法例第212章《侵害人身罪條例》第33B條《協同自殺的刑事法律責任》，任何人協助、教唆、慫恿或促使他人自殺或企圖自殺，都被視作犯罪行為，可循公訴程序審訊的罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288