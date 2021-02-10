父母墮斃｜欠債兒疑教唆父母墮樓亡　臨陣「縮沙」 遭警拘捕

撰文： 鄧海興 張家豪 最後更新日期： 2021-02-11 12:09

牛年將至，但本月初曾「封區」強檢的元朗好彩洋樓，卻發生夫婦墮斃慘劇。年廿九（10日）凌晨時分，一對年約七旬的夫婦，先後由天台墮下、飛墮大廈平台，其中73歲姓劉父親當場死亡，而66歲姓許妻子送院後不治。警方經調查後，揭發夫婦疑受金錢問題困擾，據悉有人欠債約20萬元。 據了解，原本該對夫婦與兒子打算一家三口共赴黃泉，其後夫婦先後墮樓，惟41歲的兒子阿維「縮沙」打消死念，年關前他與父母陰陽相隔。警員接報到場，於大廈樓層尋獲劉子，經初步調查，相信他曾協助死者自殺，遂以涉嫌「協助他人自殺」將其拘捕，案件交由元朗警區重案組第3隊跟進。

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事發於凌晨約1時46分，警方接獲安興街42至58A號好彩洋樓住客報案，指先後聽聞兩聲巨響，懷疑有人從高處墮下。救援人員接報趕抵，發現一男一女倒臥於平台上，其中男方現場被證實死亡；重創女事主則消防員架起升降台救回地面，由救護車送往博愛醫院搶救後，同告不治。

現場消息稱，墮樓男女為姓劉夫婦，劉家近日疑受金錢問題困擾，原打算與兒子三口共赴黃泉，墮樓前亦向友人發出短訊透露尋死，友人雖已立即報警，惜為時已晚。兩人的兒子阿維最終未有墮樓，警方經調查後將其拘捕，布蒙頭帶署。

41歲兒子曾協助死者自殺 涉嫌「協助他人自殺」被捕

今日凌晨1時許，警方接獲多人報案，指兩名男女倒臥上址一平台，懷疑他們從高處墮下。警員接報到場，該名73歲姓劉老翁現場被證實死亡，劉的66歲妻子則昏迷被送往博愛醫院後被證實死亡。警方於現場檢獲遺書，相信兩人從天台墮下，其死因有待驗屍後確定。警員經初步調查，相信該對墮樓夫婦的41歲姓劉兒子，曾一同走上天台尋死，並協助死者自殺，遂以涉嫌「協助他人自殺」將其拘捕，案件交由元朗警區重案組第3隊跟進。

好彩洋樓曾被劃分為「受限區域」

2月1日晚上，好彩洋樓曾被當局劃分為「受限區域」，直至翌日上午約11時40分解封。2日凌晨約2時，172名居民接受檢測，並無發現確診個案；期間政府人員到訪約80戶居民，其中約14戶無人應門，當中可能包括已確診個案人士、已接受隔離住戶或空置單位，當局稱會採取措施跟進。

墮樓夫婦的兒子被捕帶走。（張家豪攝）

消防員架起升降台，將墮樓女子救回地面，惜她送院搶救後不治。（張家豪攝）

消防員架起升降台，將男死者遺體運回地面。（張家豪攝）

男死者遺體由仵工舁送殮房。（張家豪攝）

警員在涉事平台調查。（張家豪攝）

墮樓夫婦飛墮大廈平台。（張家豪攝）

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