數碼港毒餌案｜累計11狗誤食毒餌5狗亡　愛狗人士懸紅加至20萬元

撰文： 陳諾希 鄧栢良 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-02-11 15:23

數碼港海濱公園日前出現午餐肉毒餌事件，一直關注案件的南區區議會副主席司馬文表示，經過統計後，至少有11隻狗隻疑誤食毒餌，其中5隻死亡。司馬文昨（10日）與相關部門開會討論，指數碼港已安裝了多個臨時閉路電視監察。而多名狗主亦已集資至少20萬元懸紅緝兇。

園內貼有告示。（鄧柏良攝）

數碼港海濱公園為狗主熱門放狗聖地，今日年三十中午，海濱公園人煙稀少，未知是否與毒餌事件有關。現場可見，警方有張貼告示，提醒狗主多加留意。到來溜狗狗主Jessie表示，她從貝沙灣屋苑內已看到相關通告，Jessie希望能盡快查出事件因由，並拘捕兇徒。現階段，她認為只能做好預防措施，為有需要的狗隻帶上口罩及時刻留意愛犬有否誤食不知明食物。

一名印度籍女子周日（7日）報案指，其狗隻於數碼港公園散步後突然死亡，連同此案數碼港已發現至少三宗懷疑毒狗事件。另一動物團體救狗之家Hong Kong Dog Rescue （HKDR）於fb透露，毒餌呈正方形，狀似午餐肉。

南區區議會副主席司馬文與警方、數碼港及其管理公司、貝沙灣管理處及兩個公園使用者群組的代表開會討論事件。司馬文指，根據警方資料顯示，暫時有11隻狗隻受影響：1隻只出現輕微症狀、2隻仍在留院中、3隻已出院、5隻已過身。

司馬文又指，調查工作正在進行，範圍包括驗屍、食物樣本及環境樣本的毒理化驗、檢視閉路電視片段及過往曾發生的事件等。由於仍在等待化驗報告，暫時未能排除環境因素導致中毒的可能性。警方建議放狗人士暫時為所有狗隻帶上狗帶及口罩，適當控制狗隻並避免走近草叢或花叢。

另外，數碼港已安裝多個臨時閉路電視覆蓋事發地段，並會考慮增添其數目。同時，數碼港亦已加強人手巡邏及進行清潔工作。現正研究成立公園使用者聯絡小組就公園管理事宜提出意見。

而愛護動物協會早前發出公告，指一名愛狗人士繼去年曾就事件懸紅，早前再透過會方就案件懸賞港幣10萬元，望遠盡早將疑兇繩之於法。公告指，公眾人士如在懸賞通告有效期內向愛護動物協會舉報，因而令兇徒落網並被法庭定罪，可獲得全數或按比例分配的賞額，如有興趣參與懸紅計劃，請聯絡愛護動物協會。司馬文表示，已有多位人士願意出資懸紅，金額相信會最少達至20萬元。懸紅的告示會張貼於公園範圍及網站上。

他呼籲，如有狗主的狗隻於上周日（7）到訪數碼港海海濱公園後出現懷疑中毒症狀，請與警方聯絡：3660 6611 或 9824 1367（24小時熱線）。如有任何與案件相關的資料提供或發現懷疑是毒餌的食物，請聯絡警方：3660 6611 / 9824 1367 (24小時)。你亦可聯絡公園的管理人員：3166 3111。愛護動物協會的熱線為 2711 1000。

Lily為毒餌事件的受害者之一，目前情況穩定。（Sai Kung Stray Friends Foundation fb圖片）

另外，西貢流浪狗協會（Sai Kung Stray Friends Foundation）在fb引述一狗主消息，指其愛犬Lily為毒餌事件的受害者之一，當時狗主未有看到Lily吃異物，但其後牠不斷嘔吐，於是馬上將牠送獸醫治理，目前情況穩定。狗主又指，治療期間獸醫曾將Lily放在冰內浸浴5小時，讓其退燒。惟不幸地有狗隻因無法降溫死亡。

數碼港海濱公園過往曾出現多宗懷疑毒狗事件，有狗隻於上址散步時，疑進食毒餌後遇害。警方周日（7日）再接一名印度籍女子報案指，早前她帶同狗隻到數碼港道一公園散步，狗隻回家後感到不適後死亡，目前正調查狗隻是否曾意外進食任何東西。另外，去年7月12至14日連續三日，薄扶林域多利道、沙灣徑及數碼港一帶發生懷疑毒狗案，銀狐、唐狗和拉布拉多分別遇害。而上月24日，警方亦曾接獲報案，指有狗隻懷疑於數碼港海濱公園進食毒餌後死亡。