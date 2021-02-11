約私影女模拍SM造型　28歲會計男龍友涉咸豬手被捕

撰文： 鄧詠中 郭倩雯 陳浠文 最後更新日期： 2021-02-11 14:44

28歲男子約私影女模拍攝SM造型照，期間對少女上下其手，涉嫌非禮被捕。據了解，一名任職會計的28歲男子早前透過Instagram認識一名留學女生， 並以1000元2小時的酬勞邀請對方拍攝私影照，少女應邀外出。二人其後到一間有性虐（SM）場景佈置的影樓，少女依照男子的指示，穿着性感衣物、蒙眼及戴上手扣，惟拍攝過程中，女生感覺被非禮，立即喝止該名男子並中止拍攝。及後，女生向家人訴說經過揭發事件，並在父母陪同下報警求助。

警方表示，一名男子在相片分享平台Instagram結識一名從事兼職私影的女子，相約在2月1日上午11時到青山工路葵青段一工業大廈內影樓進行拍攝工作。拍攝當日，男子要求受害人穿上性感衣服、雙手扣上手扣及戴眼罩，其間對她上下其手。受害人事後報警求助。



警方經調查後，昨日（10日）晚上7時許採取行動，在葵涌區一住宅單位以「非禮」罪拘捕一名28歲姓陳男子，他身高1.75米、體型略胖。警員檢走電腦、相機及當日衣著作證物。據悉，被捕男子任職會計，是喜歡私影的「龍友」。早前以1000元2小時的酬勞邀請一名留學女生私影，其後帶對方到一間有性虐（SM）場景佈置的影樓拍攝，女事主依照指示，穿着性感衣物、蒙眼及戴上手扣，其間被人上下其手非禮。

警方追查有否其他受害人 提醒私影女模需審慎挑選工作

葵青警區總督察（調查）楊蓉表示，警方不排除案件涉及其他受害人，呼籲如市民有相同或類似經驗，請立即致電3661-2958與葵青警區刑事調查第一隊聯絡。楊蓉亦提醒從事私影模特兒工作者，需審慎挑選工作，避免單獨出席陌生攝影師的攝影工作。根據香港法例《刑事罪行條例》第122條的「猥褻侵犯罪」，非禮是嚴重的刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁十年。