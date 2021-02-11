抹窗墮樓｜歲晚大掃除抹窗　嘉湖山莊59歲婦疑失足墮樓亡

撰文： 邵沛琳 余睿菁 最後更新日期： 2021-02-11 17:23

今日「年三十」（11日）中午12時許，天水圍嘉湖山莊麗湖居6座，一名59歲女子疑在單位抹窗時，失足墮樓並倒卧平台，其家人揭發事件報警。救護員接報到場，證實女事主當場死亡。警方初步調查相信，女事主於一單位抹窗期間意外墮下，案件列有人從高處墮下。

天水圍嘉湖山莊麗湖居6座，一名中年女子疑在單位抹窗時，她失足墮樓當場死亡。（余睿菁攝）

過去本港曾有人於歲晚大掃除，抹窗時疑失足墮斃，包括去年1月21日，秀茂坪邨秀緻樓一單位，一名56歲姓楊婦人清潔窗戶時失足意外墮下，倒臥平台昏迷。女事主陷昏迷，送院後證實死亡；以及上月14日，北角天后廟道202-204號瓊峰園對開，一名37歲印傭疑在露台抹窗期間失足意外墮下，她被證實當場不治。

早前，職安局高級顧問余海娟接受《香港01》訪問時指，抹窗一向是打掃家居的高危位置。而抹窗時都必須鎖上窗花，以及不應將身體伸出窗外，如清潔高位及外窗時可利用長柄工具，以「伸手不伸人」原則抹窗，如有需要亦可在工具上加上手繩，避免工具意外墮下擊中途人。另外清潔時亦需「腳踏實地」站在穩固地上，不要倚著窗戶或窗花。

而職業安全健康局亦列明「清潔窗戶的安全提示」，包括應盡量安裝穩固的窗花，並在清潔窗户時把窗花關上；若窗戶沒有安裝窗花，必須站在地上進行清潔窗户工作；不可伸展身體至窗外；不可倚着窗户或窗花；需要時，使用適當的長柄工具。