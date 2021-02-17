孝順仔急性肝硬化命危　屬求肝首數名患者　七旬母盼有心人捐肝

撰文： 彭愷欣 最後更新日期： 2021-02-17 12:37

55歲乙肝患者唐偉基急求O血型肝續命。唐偉基留醫瑪麗醫院近一個月，近日出現急性肝硬化，現急需換肝保命，與他相依為命的母親憂心忡忡，呼籲有心人可伸出援手拯救兒子。瑪麗醫院肝臟移植中心副主任陳智仁稱，患者現時情況危殆，屬求肝首數名患者之一。

唐偉基母親接受訪問時稱，兒子一個月前小便出現問題，原以為是前列腺疾病，惟其後出現腳腫及肚脹，於是前往醫院求診，發現有肝硬化情況，隨即入住醫院，「開頭都仲可以傾電話，呢兩日抖唔到氣，入咗ICU。」農曆新年，原本為一家團圓的日子，唐太卻孤獨過節，「好慘，成個月冇見個過仔，又冇得探，好擔心。」唐太稱，自己多年前已退休，未婚的兒子侍母至孝，「佢好乖，好孝順」，她呼籲有心人捐肝，延續獨生孝子生命。

瑪麗醫院肝臟移植中心副主任陳智仁稱，患者已入院逾兩星期，是慢性乙型肝炎帶病毒者，有肝硬化的情況出現，近日進一步惡化出現急性肝衰竭，更出現水腫、積水、腎功能退化等症狀，現時患者入住深切治療部，情況危殆，屬求肝首數名患者之一。

陳智仁透露，過去兩星期醫院已為患者進行了全面的檢查，確定他為一名急切需要換肝的患者，急需O血型的肝臟，患者換肝的黃金時間為一至兩星期內，若無法於黃金時間內進行換肝，或出現感染風險，陳醫生呼籲大眾，如有親友腦幹死亡，盼家屬考慮器官捐贈。