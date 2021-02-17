變態狂徒推人出馬路後逃脫　北角街坊人心惶惶　OL靠牆等過路

撰文： 郭倩雯 陳諾希 最後更新日期： 2021-02-17 17:16

北角3名OL昨午膳後步行回公司，走至健威坊對開位置等候過馬路時，突然被一名陌生男子從後推出馬路。3名女事主身體多處受傷，其中一人更需要留院治理；而逞兇男子則逃離現場。 變態狂徒仍然在逃，令區內不少市民人心惶惶！今日有OL途經上址時，選擇靠牆行路，以免被人推出馬路。在上址擺檔的「收買佬」目擊事發經過，指3名OL被推跌至馬路上，幸當時沒有車輛經過。

《香港01》記者於今（17日）下午1時許重返北角現場，發現健威坊對開的行人路僅得兩米闊，上址交通比較繁忙、車來車往，不依照交通燈過馬路容易釀成意外。慶幸昨日3名OL被變態狂徒推出馬路時沒有車輛經過，否則或會造成嚴重受傷。

變態狂徒推人出馬路一事傳遍北角區內，記者留意到有不少OL途經事發馬路旁時，特意靠牆行、等候過馬路亦靠牆站。對於狂徒目前仍在逃，有OL表示十分擔心，「啱啱專登貼玻璃企，等過馬路」。北角居民張女士則對是次事件感到匪夷所思，「呢度又唔係偏僻地方，住喺附近都未聽過」，惟日後會加倍留意，等過馬路時不會站太出。

在健康西街與七姊妹道交界擺檔的「收買佬」憶述事發經過，他表示當時聽到一陣喧鬧聲，看見3名女子躺在馬路上，然後施襲者迅速往七姊妹道方向逃去，數分鐘後救護車相繼到達，傷者獲送院治理。「收買佬」稱在上址擺檔多年，從未見過類似事情發生。

警方回覆指，昨日下午3名女子在北角七姊妹道等候交通燈過路時，被一名陌生男子從後用手推出馬路，導致口部、手部及腳部受輕傷，3人其後到東區醫院求醫。警方現將案件列作襲擊致造成身體傷害，並交由東區警區刑事調查隊第5隊跟進，暫時未有人被捕。