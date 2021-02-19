39歲馮栢基心臟衰竭獲捐屍心續命　胞姊：感謝捐贈者及家屬

撰文： 彭愷欣 最後更新日期： 2021-02-19 09:57

患有心臟衰竭的39歲馮栢基求心續命，其胞姊前日（17日）於社交網站出帖文，盼善心市民捐出去世親友的心臟，延續栢基的命，帖文引來關注，被轉發至各大社區的社交網站群組上。 帖文刊出後的一日傳來好消息，昨日（18日）深夜栢基胞姊回覆《香港01》稱，栢基昨晚已順利換心，惟情況未穩定，「非常非常感謝捐贈者及其家屬，無私大愛，給栢基延續生命的希望。」

周三（17日）栢基胞姊於社交網站帖文中指出，現年39歲的弟弟馮栢基於18歲時患上心臟病，直至2014年情況轉差，出現水腫、呼吸困難、心疱積血等症狀，於是入院檢查，並確實患上末期心臟衰竭，病情每況愈下，至2015年安裝了人工心。

栢基過去多年以人工心幫助穩定病情，同時等候適當心臟移植，惟至去年11月，他的心功能轉差，出現了嚴重水腫、嘔吐等症狀，病情惡化，心臟嚴重衰竭，血壓、腎功能等亦受影響，需要靠洗血及強心藥維生，更急求O血型屍心，家人盼望市民捐出去世親友的心臟，為馮栢基續命。

家屬呼籲捐屍心的帖文於一日內得到近2千人的轉發，得到大量網民的關注。昨日晚上栢基胞姊透露，有善心人捐出屍心，弟弟在昨晚已完成換心手術，她感謝捐贈者及其家屬的無私大愛，同時亦感謝網民的轉發讓更多人得知事件。