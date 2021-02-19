涉取得張栢芝幼子出世紙後刊登　警票控《壹週刊》編輯及記者

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-02-20 00:29

藝人張栢芝第三名兒子於2018年出生後，有傳媒於2019年1月將其兒子出世紙刊登。消息指，警方經調查及諮詢律政司意見後，今年1月旬，已向兩名分別為壹傳媒記者及編輯、以及兩間公司發出傳票，分涉「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」及「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪，案件將於下周一（22日）在觀塘裁判法院提堂。

40歲女藝人張栢芝於2018年公開其第三名兒子Marcus（圖左）出生的消息，惟未有交代生父的身分。（網上圖片）

40歲女藝人張栢芝於2018年公開其第三名兒子出生的消息，惟未有交代生父的身分，其後於2019年1月，《壹週刊》於報道中刊登其兒子的出世紙及資料。據了解，張栢芝其後向個人資料私隱專員公署投訴，署方於調查後將案件轉交警方跟進。



消息稱，警方經調查及諮詢律政司意見後，向兩名《壹週刊》員工及兩間傳媒公司發出傳票，其中一名《壹周刊》編輯以及「Next Digital Ltd」及「Element 5 Digital Ltd」兩公司，涉嫌披露未經資料使用者同意而取得的個人資料；另一名《壹周刊》記者，則涉嫌協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」。案件於下周一（22日）在觀塘裁判法院提堂。



警方回覆查詢時表示，2019年10月接獲一機構轉介投訴個案，指有人於同年1月，未經他人同意下發放其個人資料。東九龍總區重案組人員經進一步調查及諮詢律政司意見後，於2021年1月下旬，以法庭傳票形式，檢控一名47歲本地男子及兩間公司「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪；並以法庭傳票形式檢控一名40歲本地男子「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪。案件將於2月22日在觀塘裁判法院提堂。

根據《私隱條例》第 64 條「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」，一經定罪最高刑罰為罰款100萬元及監禁5年，有關條例曾於2012年修訂。2019年一名電訊公司職員，涉嫌從公司電腦取得警務人員家屬的個人資料並「起底」，去年被判囚18個月，為經修訂後首宗因違反相關規定而被定罪及判囚的案件。