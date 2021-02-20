2歲孻子生父是誰至今成謎　張栢芝出道逾20年私生活多姿多彩

撰文： 鄧海興 最後更新日期： 2021-02-20 02:27

近年工作重心轉戰内地的張栢芝；憑藉正在熱播的真人騷《乘風破浪的姐姐2》，在內地人氣高企。張栢芝育有3名兒子，惟孻子於2018年底出生至今，生父身份從未被披露。2019年1月，《壹週刊》涉未經同意下，刊登其孻子的出世紙，張栢芝憤而向個人資料私隱專員公署投訴。警方上月底向2名壹傳媒記者、編輯及2間公司發出傳票，他們下周一（22日）在觀塘裁判法院提堂。 現年40歲的張栢芝，出道以來感情生活多姿多彩，最為人知是與藝人謝霆鋒的婚姻，並先後誕下長子Lucus及次子Quintus。「鋒芝戀」離異後，栢芝感情生活神秘；及至2018年11月，驚爆誕下孻子Marcus，惟子隨母姓，樣貌亦從未曝光，不似兩位哥哥般大方展現人前，生父身份成謎，亦惹來諸多揣測。

1999年正式出道的張栢芝，走歌、影雙棲路線，其中影壇成績斐然，2004年憑《忘不了》奪得第23屆香港電影金像獎影后。但栢芝的感情生活，幾乎蓋過其歌影成就，除與朱永棠及陳小春等男星傳出緋聞；亦曾與陳曉東拍拖；而最為人知則是與謝霆鋒的15年婚姻，期間2008年更經歷與陳冠希的「艷照門」事件。

2006年9月，謝霆鋒在香港國際機場，突向傳媒表示已與張栢芝在菲律賓秘密結婚，當時雙方父母均不知情，轟動全港。翌年，栢芝便剖腹誕下長子謝振軒（Lucus）；2010年，再剖腹誕下次子謝振南（Quintus）。「鋒芝戀」婚姻維持到2011年告終，2名兒子均由栢芝撫養，並屢傳父子關係惡劣。而謝霆鋒其後與王菲復合，張栢芝的感情生活則撲朔迷離，似乎重心均在兒子身上。

2018年12月17日，張栢芝突透過工作室發表聲明，指誕下第3胎「小王子」，當時並無透露生父身份。翌年1月，出世紙卻被傳媒曝光，兒子跟隨母姓，名為張禮承（Marcus），但未有填寫父親名字。由於生父身份至今成謎，故揣測極多，內地富豪孫東海、新加坡富商、江湖猛人及周星馳等，均曾列入「生父名單」之一。惟由去年栢芝的照片可見，Marcus擁有淺金頭髮，不少人猜測他為混血兒，認為經常出現在栢芝生活照的英國籍工程師緋聞男友Leo才是真正生父。

出道逾20年的張栢芝，人氣雖不復當年，但其私生活一直為人津津樂道，日常生活皆以兒子為重；工作上近年則轉戰內地，先後參與《最強大腦》、《明星到我家》及《星跳水立方》等多個綜藝節目。近日熱播的《乘風破浪的姐姐2》，其歌、舞表演亦引起話題，在內地人氣高企，該節目亦有容祖兒及那英等天后級人馬。