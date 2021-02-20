警首日用「快速口腔液測試」捉毒駕　28歲女司機呈陽性涉四罪被捕

撰文： 郭倩雯 最後更新日期： 2021-02-20 12:16

警方各總區交通執行及管制組特遣隊人員於昨日（19日）下午開始在各區進行「火炬」反非法賽車行動，並於各區設置偵速路障及截查懷疑非法改裝車輛，共有10名男女被捕。 行動中，警方的自動車牌識別系統偵測到一輛私家車車主疑停牌期間駕駛，遂在德士古道120號對開截停該私家車，並於車上檢獲約29克懷疑可卡因及38粒懷疑「五仔」（硝甲西泮）。人員隨後在28歲女司機身上搜出小量毒品，檢獲的毒品市值共約15,000元。而警方昨日首次採用「快速口腔液測試」打擊毒駕，該名女司機進行測試後，測出陽性結果。女司機涉嫌販毒、停牌期間駕駛、駕駛時沒有第三者保險及在藥物影響下駕駛被捕，案件交由荃灣警區刑事調查隊跟進。

「火炬」行動中，共有9男1女被捕，年齡介乎20至61歲，涉嫌藏毒、販毒、危險駕駛、酒後駕駛、無牌駕駛、停牌期間駕駛、駕駛未獲發牌照車輛、駕駛時沒有第三者保險及在藥物影響下駕駛；人員同時扣查14輛私家車。案件交由各交通總區執行及管制組特遣隊跟進。另外，警方向336名超速駕駛的司機發出定額罰款通知書，亦向4輛私家車及電單車司機發出缺點車輛報告，稍後會由相關部門向涉案車主發出驗車令。

警方呼籲駕駛人士，危險駕駛，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。