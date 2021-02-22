清潔工受職場欺凌患精神病　罕獲勞工處判定工傷　團體促社會正視

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-02-22 07:00

職場欺凌造成精神及情緒創傷，因難以評定往往受到忽視，清潔工人芳姐，因上司一句「清潔工人唔可以有平等待遇」，難忍不公反抗，卻因而屢受上司及同事針對留難，被要求日日拆開水機清洗、指摘工作表現差，令她飽受情緒困擾下出現失眠、手震、生風癩等病症，一度萌生死念。經歷近一年終獲勞工處判定情況屬工傷，僱主終需作出賠償。 惟芳姐只屬芸芸職場欺凌案件的冰山一角，能循現行條例討回公道的更是少之有少。有勞工團體指出，現時《僱員補償條例》定義下的職業病不涵蓋精神疾病，當僱員遇到情緒或精神困擾，絕大部份因難以證明與其工作關係而未能成立為工傷，促請不論僱主及僱員亦應正視職場上產生的精神壓力問題。

清潔工芳姐於2018年起因屢受上司及同事針對留難而患上精神病，出現失眠、手震、生風癩等病症。（魯嘉裕攝）

事主芳姐於一間公司任職清潔工十多年，過去一直相安無事，惟2018年時被公司要求改動上班時間，當時一名上司向她稱「因為你係清潔工人，就唔可以有平等待遇」，說話令芳姐感到詫異及難受。她隨後聽取朋友建議，向勞工處及平機會諮詢，卻於講述自己工作經歷時，揭發公司過去曾拒芳姐因丈夫患癌彌留為由，安排彈性上班時間，涉嫌違反《家庭崗位歧視條例》。公司得知事件後，即時約見芳姐平息事件。

求助後工作評核由好轉差 壓力下現精神問題

未料事件之後芳姐開始被上司及同事針對，包括被同事要求日日拆開水機清潔，又被指責抹窗不潔等，年度工作評核亦由過去十多年一直表現良好，突然變成處處欠佳，「明明有做嘅話我無做，唔關我事嘅又要我做」。芳姐在等待評核結果期間飽受壓力影響，出現失眠、手震、皮膚生風癩等，需服食精神科藥物及請病假，芳姐決定再向勞工處投訴，勞工處經調查後，認為芳姐的個案屬工傷，指芳姐的情況很大原因是因工作壓力形成。最終公司方的保險公司亦向芳姐作工傷賠償，曾留難芳姐的兩名同事亦分別調職及退休，公司亦有聘請外判工分擔芳姐工作量。

一度萌生死念 幸獲還公道

於勞工處調查的9個月間，芳姐指公司對其留難仍不斷，最難過的日子是不知道自己原來患上精神病，有一次因同事的無理要求觸發情緒，更曾萌生死念欲於公司一躍而下。幸獲兒子及朋友一直支持下芳姐終挨過難關，「好彩宜家叫做一個了結……既然佢（公司）肯承認係傷害咗我，還番少少公道就算」。她指現時精神狀況已有改善，但指「嗰條刺喺度，同佢（上司）做唔番以前同事關係」，現時進行心理輔導時有時仍會落淚，又指最近看到李東海小學老師林麗棠逝世新聞，均勾起自己經歷及感到心痛。

另一名原任職司機的事主林先生，同樣因受公司及同事欺凌而出現精神問題。（魯嘉裕攝）

銀行司機林先生 拒接載收工同事被留難

芳姐的個案屬罕有獲得工傷賠償的案例，但其他同類職場欺凌事件不獲受理比比皆是。另一個案林先生於2008年起於一間銀行任職司機，因曾婉拒接載同事放工回家，事後不停被公司及同事留難，後來公司將他調職駕駛穿梭巴士，包括被同事指責他洗車「濕𣲷𣲷唔乾淨」，曾因肚瀉申請病假亦被公司以人手不足拒批。林先生於一次被要求延長工作時間，不慎撞車傷及頸部，之後申請病假一直被公司冷待，後來林先生向公司遞交醫療福利文件時，因被詢問「呢張咩紙嚟？」，林先先激動下再跌傷尾龍骨。

精神創傷被判不屬工傷 申法援亦不果

林先生指曾被公司要求簽署同意自己不是工傷，隨後又指已向勞工處申報，但沒有將早前收走的病假紙發還林先生，因而他無法到勞工處處理工傷。林先生於2016年被公司調到文職工作，更受到同事冷嘲熱諷「你宜家無司機做，係公司收留你咋，你呢啲廢柴嚟，無用㗎」，終出現情緒問題，需要見精神科醫生及由社工跟進。林先生前年離職至今仍無法工作，現時靠綜緩過活，「無份工都唔緊要，但我宜家周身痛，邊個可憐我？」，林先生曾就精神創傷向勞工處申報，但結果被認為不屬工傷，另外林先生亦曾申法援作工傷疏忽索償，亦因索償的3年期限已過而不果。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，職場欺凌問題不論於大型或小型的公司亦屬普遍，惟求助而獲得正視的案例卻少之有少。（魯嘉裕攝）

工權會：求助獲正視的案少之有少

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，職場欺凌問題不論於大型或小型的公司亦屬普遍，惟求助而獲得正視的案例卻少之有少。蕭倩文又指出，芳姐的案件可得到僱主及勞工處的正視屬十分罕見，目前《僱員補償條例》中工傷的定義，當僱員遇到情緒或精神困擾，絕大部份難成立當作工傷，原因是難以證明僱員情緒困擾全因上司的手法或職場欺凌所致，但如勞工處能深入調查，評估資料及理據後認為成因明顯，同時僱主及保險公司願意配合和承認責任，是可以如芳姐的例子般成功解決問題。

蕭倩文指外國不少地方均將職業構成的精神問題納入工傷處理，對比下香港的情況實屬不足及落後。蕭倩文鼓勵僱主及僱員正視職場欺凌及工作壓力問題，如遇到問題應盡快求助，長遠則希望政府能透過修改《僱員補償條例》解決問題。