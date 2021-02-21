逾40輛超跑舊灣仔警署外遇警截查　1架被拖走　網民笑言：名車展

撰文： 黎靜珊 最後更新日期： 2021-02-21 11:12

周日（21日）清晨逾40輛超跑於舊灣仔警署外告士打道列陣，引起途人注目。警方早上7時許在舊灣仔警署外一段告士打道封路，主要截查超級跑車，林寶堅尼、法拉利、平治及保時捷等逾40輛超跑停泊候查，部分需打開車頭蓋調查。 警方在行動中拖走1輛私家車懷疑非法改裝車輛，亦向另外9輛私家車發出俗稱「維修令」的欠妥車輛報告。行動引起市民留意，有網民稱如「名車展」，又笑言只是「格蘭披治香港站排緊隊起步」。

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警方表示港島總區交通部特遣隊人員今日（21日）早上約7時在區內展開代號火炬（FOSSINGTON）的打擊非法賽車行動，扣查1架車輛。

行動中，人員發現有車輛在東區走廊西行高速行駛，遂於告士打道舊灣仔警署對開截查45輛私家車，其中1輛私家車懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。涉事車輛已被拖走和扣查，以作進一步檢驗。警員亦向另外9輛私家車發出俗稱「維修令」的欠妥車輛報告。

警方呼籲駕駛人士切勿以身試法，會繼續透過嚴厲的交通執法行動，保障市民安全及提高道路使用者的安全意識。

事實上周日超跑車隊並非新鮮事，去年10月18日網上流傳片段，清晨7時許至少11輛超級跑車，沿干諾道中天橋經干諾道西向西隧行駛。至上午7時12分一輛私家車掃低數個雪糕筒之後撞壆，西隧職員立即走出馬路通知尾隨車輛注意。