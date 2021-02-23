足浴店疫症下重創　復業又遇賊遭扑頭搶劫　女東主：驚到企唔穩

撰文： 彭愷欣 黃偉民 最後更新日期： 2021-02-23 12:53

銅鑼灣發現扑頭搶劫案，一名足浴店女東主遭兩名賊匪以鎚仔扑頭，及搶走約1000元現金，女東主頭破血流負傷勇敢追賊，於崇光百貨對開遇熱心途人相助追賊及報案，警方最終於信德街一酒店房間內，拘一名41歲印尼男劫匪，另一名操國語的印尼男賊逃去無蹤。 涉事的足浴店重開不足一周便遇劫，遇劫東主雷女士今（23日）早接受《香港01》電話訪問時透露，足浴店是她獨力經營去年始開張，卻碰上疫情多月無得開，至年初七政府宣布可重開後，她為了多做些生意，很晚有顧客光顧都會照樣招待，「諗住開夜啲，賺得幾多係幾多，租金好貴。」豈料今日凌晨打烊執拾時遇劫，更遭賊用鎚仔扑頭。

雷女士經營的足浴店去年才開張，因疫情一直暫停營業，至今年年初七政府放寬才重開。（黃偉民攝）

雷女士稱，今早仍留院檢查，傷口非常痛，需要進食止痛藥，醫生為她進行X光檢查，現正等候報告。憶述事發一刻，雷女士稱當時「驚到我企都企唔穩」，被歹徒用鎚仔襲擊後，銀包被搶走，她立即負傷跑落樓追截，希望能取回銀包，「身份證、銀行卡全部都係銀包入邊。」雷女士追至東角路時拾回銀包，但1000元現金已被拿走，她即時癱坐在地上痛哭時，有數個年輕男子上前問她發生什麼事，見她頭部受傷及遇劫，於是幫忙報警及追蹤賊匪，最後警方亦擒獲一賊，雷女士感激途人相助。

雷女士稱，之前沒有見過涉案兩名賊匪。她經營的足浴店去年才開張，因疫情一直暫停營業，至今年年初七政府放寬才重開。雷女士透露，足浴店靠她一人經營，雖然辛苦，但舖租每月數萬元，重開後有客便會接，有時很晚有客到訪，都會照樣招待，「諗住開夜啲，賺得幾多係幾多，租金好貴。」至今日凌晨她打算關門時，遇到有人按門鐘，以為有顧客，豈料卻入招賊入內。

自去年12月10日起，本港因第四波新冠疫情嚴峻，政府進一步收緊防疫措施，包括美容院、按摩院及健身中心等停業，至上周四年初七（18日）起才有條件恢復營業。

現場消息稱，今日凌晨2時許，2名印尼男子到銅鑼灣駱克道527號一間足浴店，其中一名人進入店內，聲稱光顧按摩服務，另一操普通話的則在店外「睇水」。進入店舖的男子趁機打開店內的抽屜意圖偷竊，44歲老闆娘發現立即阻止，卻被2男用鎚仔及鐵通等硬物毆傷頭部，搶走銀包後隨即逃走，老闆娘遇襲後頭破血流，負傷追出直至約80米外的崇光百貨門口時，有其他熱心途人見狀，與女事主一同加入追捕及報警。警方根據報案人提供的資訊及賊人位置後，立即趕至維園四周搜索，最終於信德街一間酒店內拘捕一名涉案印尼男子，帶署扣查。