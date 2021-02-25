警搗大角咀工廈毒品儲存倉　檢6350萬元可卡因拘25歲男

撰文： 陳諾希 黃偉民 最後更新日期： 2021-02-25 11:40

警方毒品調查科破獲一宗販毒案，檢獲40.3公斤可卡因，市值超過6350萬港元，以涉嫌販毒拘捕一名25歲男子，案件將於明（26日）提堂。被捕男子於大角咀一工廈租用單位作儲存倉，警方相信行動已經成功阻止該批毒品流入市場。

警在單位檢走電子磅。（黃偉民攝）

毒品調查科高級督察譚瑋諾表示，根據線報及經深入調查後，警方於昨日（24日）下午約2時許展開行動，在大角咀洋松街一幢工廠大廈外，截查一名形跡可疑並正離開該幢工廈目標男子。警員在該男子的紅白藍膠袋內搜出5磚懷疑可卡因，並以「販毒」罪將其拘捕。

其後，警員押解被捕人返回一個由他租用的單位進行搜查，再於單位內檢獲35磚懷疑可卡因。行動中，警方總共檢獲40磚懷疑可卡因，共重約40.3公斤，市值約價值6350萬元。同時檢走電子磅等工具。據知，被捕人自今年2月起租用上址作毒品儲存倉，倉庫為百多呎劏房單位。譚瑋諾續指，由於毒品數量多，故相信有集團於背後操縱，不過警方相信是次行動已經成功阻止該批毒品流入市場。

該名被捕男子為25歲本地人，報稱無業，他涉嫌兩項「販毒」罪被捕，於明日（26日）在西九龍裁判法院提堂。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。警方籍此呼籲市民，特別年青人，切勿因為一時貪念，接受不法之徒指使販毒，最終令自己前途盡毁。同時，警方亦呼籲工廠大廈既業主，於放租單位前，務必向租戶查詢租務用途，當發現租戶存放不尋常既物品，例如有異味、或該單位用電量極大既時候，業主可以立即報警求助，避免單位被不法之徒利用成為毒品儲存倉。