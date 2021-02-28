民主派人士警署報到　趙家賢寄語港人毋忘初心　林卓廷籲處變不驚

撰文： 邵沛琳 黎靜珊 蔡正邦 鄧詠中 陳浠文 最後更新日期： 2021-02-28 15:14

去年「35+民主派初選」計劃，55名有關的人士被捕，今午（28日）涉案人陸續到警署報到。今午1時許，前立法會議員林卓廷進入田心警署前，他稱多謝家人一直的支持及理解，「屋企同小朋友生活基本上安頓咗，希望佢哋心理壓力唔好太大。」林亦呼籲港人要處變不驚，希望大家為身邊人送上祝福，「無論幾黑暗，總係會見到光明。」 而日前宣布解散民主動力、東區區議員趙家賢，下午1時許抵達北角警署報到，他坦言精神及健康相對差，多年來感謝家人、同事及太古城街坊的支持，「現時新政局、新時代底下，大家要按基本法、港區國安法及一國兩制框架下，為香港及各方面做對香港繁榮穩定有利嘅事情。」趙家賢更寄語港人毋忘初心，希望大家可以平安及喜樂的活下去。

至下午約1時50分，東區區議員趙家賢抵達北角警署，他進入警署前向接受訪問指，「現時新政局、新時代底下，大家要按基本法、港區國安法及一國兩制框架下，為香港及去生活，各方面做對香港繁榮穩定有利嘅事情。」他指，就民主動力停止運作及解散事宜，今日已無任何補充。

趙家賢指，目前精神及健康相對差，包括血壓高、聽力差及集中能力相對弱，目前東區醫院為他跟進病況。「毋忘初心！」趙亦感謝其家人、同事及太古城街坊，他稱日後議員辦事處仍然是會為居民提供服務。他坦言，對很多事件人感到無力感，他稱靠信仰支撐、鼓勵自己走下去，「希望香港人可以平安、喜樂嘅活下去。」

而較早前，東區區議員鄭達鴻抵達北角警署，他步入警署前稱「加油，加油」。而今午1時許，鄭達鴻於facebook個人專頁帖文指，「盡力呼吸，好好過活，不是失去對生命的期待」。而前立法會議員區諾軒亦已抵達北角警署，其間他未有回應在場記者提問。

林卓廷抵達警署：無論幾黑暗，總係會見到光明

下午約1時半，醫管局員工陣線主席余慧明、前立法會議員林卓廷，先後進入田心警署報到，余慧明未有發表任何言論。被問到對香港人有何寄語，林卓廷呼籲港人處變不驚，「我希望各位市民千祈唔好俾恐懼吞噬，現場係好艱難環境，大家更加要處變不驚，希望大家為身邊人送上祝福，盡量圍爐取暖，係好艱難嘅歲月，但無論幾黑暗，總係會見到光明。」

林卓廷亦多謝家人一直的支持及理解：「尤其我太太，呢十年辛苦咗佢。無咩好擔心，好多嘢係預咗。我行得呢條路，預咗要面對好艱難嘅日子。屋企同小朋友生活基本上安頓咗，希望佢哋心理壓力唔好太大，亦都希望其他參與初選嘅朋友係平安」，他希望香港人勿氣餒或灰心喪志，在艱難日子要堅持下去。

警方指，警方今天（28日）下午以「串謀顛覆國家政權罪」起訴47名於今年1月被拘捕的人士，包括39男8女，年齡介乎23至64歲。 所有上述人士會被通宵扣留，並於明日（3月1日）上午11時後，於西九龍裁判法院提堂。