35+初選｜被告代表律師丘律邦欲返庭被捕　涉阻差辦公准保釋

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-02 13:13

47名去年參與民主派初選的人士被控串謀顛覆國家政權罪，案件昨日提堂，聆訊延續自凌晨。警方在法院外設封鎖區，晚上9時半左右一名穿著西裝、手持法律文件男子自稱被告代表律師欲進封鎖區被警方拒絕，並要求證明身份。消息指，他為伍展邦律師行的律師丘律邦。警方指丘律師拒絕出示任何身份證明文件，涉嫌「阻礙警務人員執行職務」及「未能出示身份證明文件」被捕。今（2日）警方表示，34歲丘律邦已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。

律師丘律邦涉嫌「阻礙警務人員執行職務」及「未能出示身份證明文件」被捕，警方指他已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。

47名有份參與去年民主派初選的人士，包括戴耀廷、岑敖暉、梁國雄及譚文豪等，涉違《港區國安法》被控以串謀顛覆國家政權罪，他們昨日（1日）被押解到西九龍法院提堂，聆訊延續至凌晨，被告代表律師就保釋事宜作出陳詞。

下午聆訊期間，法院外氣氛緊張，警方先後舉起藍旗、紫旗。晚上9時半，一名自稱是被告代表律師的姓丘男子於西九龍裁判法院外要求警方讓路，讓他進入法院，他當時手持懷疑法律文件。據了解，警方向他指法院外曾有社會事件發生，警方已進行封鎖，並要求他證明身份及出示身份證明文件。該男子拒絕，最後他被警員鎖上手銬及帶走。消息指，他為伍展邦律師行律師丘律邦，代表趙家賢、鍾錦麟、劉頴匡、楊雪盈等8名被告。

警方指一名34歲姓丘本地男子晚上9時半越過警方於西九龍裁判法院外設立的封鎖線。警員遂上前截查及了解，經多次警告後，該名男子表現不合作並要求繼續前進，而且拒絕出示任何身份證明文件，人員遂以「阻礙警務人員執行職務」及「未能出示身份證明文件」將他拘捕。該名男子現正被扣留調查。被捕男子已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。

案件聆訊至凌晨二時 4名被告不適送院

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聆訊自昨午開始，直至今日（3月2日）凌晨約2時仍未結束。灣仔區議會主席楊雪盈暈倒，由救護車送院。總裁判官蘇惠德決定將案件押後至今日早上11時半繼續處理。

凌晨3時許，另外兩名被告，包括「阿布泰國生活百貨（AbouThai）」創辦人林景楠及荃灣區議員譚凱邦，亦先後報稱不適送院。譚凱邦入院時，向傳媒表示：「還可以。」其後凌晨近4時，社民連梁國雄「長毛」亦要送院。4人全被送往明愛醫院治理。