35+初選｜楊雪盈庭上不支暈倒　血壓低須留院吊鹽水、做腦掃描

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-02 12:00

47名參與或舉辦民主派初選者，前日（2月28日）被警方落案控告「串謀顛覆國家政權罪」，昨日在西九龍裁判法院提堂。眾被告的保釋申請由昨傍晚一直進行至凌晨2時，被告昨日長時間未獲安排晚餐及休息時間，審訊期間被告之一、灣仔區議會主席楊雪盈在庭上不支暈倒。 楊雪盈團隊今日（3月2日）通過社交網更新狀況，表示楊現時血壓偏低，無法進食，只能吊鹽水。團隊表示，楊仍需留院做腦部掃描，預計今晚繼續留院。

感謝郭家麒即場照料

楊雪盈fb專頁帖文指，經歷通宵扣查後直接上庭，昨日中午12時進食後，直到晚上12時才能再次進食。期間，警方曾於晚上七時才訂晚餐，但到晚上十時許才能安排進食，不過由於再次開庭，所以延至晚上十二時才能匆匆進食晚餐。

楊雪盈指，由於審訊時間長，身體無法承受，「晚上上庭時已自流冷汗，有一刻突然暈眩耳鳴，眼前一黑失去意識數秒，只聽到同為被告的郭家麒醫生呼叫。」楊雪盈感謝郭家麒的即場照料，以及醫護人員的照顧。

帖文又指，楊雪盈現時留醫明愛醫院，目前血壓偏低，上壓只有八十多，仍然無法進食，只能吊鹽水。昨晚留院期間，警方曾不允許楊致電律師，最後律師於今日早上9時許才能親身接觸楊雪盈。

▼47名民主派被控串謀顛覆國家政權▼

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團隊表示，現時楊雪盈情況仍需留院做腦部掃描，預計今晚繼續留院。楊透過團隊表示大家不用擔心，知道大家都難受，但會和大家一樣，繼續堅強面對。「她特別感謝大家聲援47名被告，雪盈提到當黃浩銘在庭上高呼『出面好多人，圍繞法庭』時，當刻她非常非常感動。」

楊雪盈團隊通過社交網更新狀況。（楊雪盈fb專頁截圖）

▼47名民主派提堂 數百市民聲援▼