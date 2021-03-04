火場男住客親述跳樓逃生記　危坐8樓簷篷　跳躍3米至隔籬大廈逃生

紅磡唐樓昨晚（3日）發生火警，一名印度男火海中冒死逃生，驚險地爬出8樓簷篷再跳越3米往另一幢大廈平台。跳樓逃生的35歲印度籍男子，今早（4日）向記者親述逃生經過。他指發現樓層起火後立即逃至單位大門外，不過被大火及濃煙包圍未能離開，而且濃煙不斷湧入單位，於是打開窗花攀出簷篷暫避。由於火勢過於猛烈，他稱自己抵受不了熱力，唯有冒險爬出簷篷位置，再跳躍至隔籬大廈天台逃生，幸好未有受傷。

記者登上事發衡豐樓唐樓視察，發現兩幢大廈天台及簷篷相距約3米、有高低落差。印度男稱逃生過程驚險，當時他全靠勇氣及彈跳力，隻身跳到對面大廈逃生；至於肇事唐樓共有兩條樓梯，後樓梯均擺有大量雜物，不少物件已被燒毀，包括大型家俬及3部洗衣機，有住客指樓層長期擺有雜物，惟不知誰是物主。而大廈天台有數個單位被鐵鏈鎖上，門外貼有警方告示籲戶主聯絡警方。警方將案件列作縱火，暫未有人被捕。