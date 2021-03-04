火場男住客親述跳樓逃生記　危坐8樓簷篷　跳躍3米至隔籬大廈逃生

紅磡唐樓昨晚（3日）發生火警，一名印度男火海中冒死逃生，驚險地爬出8樓簷篷再跳越3米往另一幢大廈平台。跳樓逃生的35歲印度籍男子，今早（4日）向記者親述逃生經過。他指發現樓層起火後立即逃至單位大門外，不過被大火及濃煙包圍未能離開，而且濃煙不斷湧入單位，於是打開窗花攀出簷篷暫避。由於火勢過於猛烈，他稱自己抵受不了熱力，唯有冒險爬出簷篷位置，再跳躍至隔籬大廈天台逃生，幸好未有受傷。
記者登上事發衡豐樓唐樓視察，發現兩幢大廈天台及簷篷相距約3米、有高低落差。印度男稱逃生過程驚險，當時他全靠勇氣及彈跳力，隻身跳到對面大廈逃生；至於肇事唐樓共有兩條樓梯，後樓梯均擺有大量雜物，不少物件已被燒毀，包括大型家俬及3部洗衣機，有住客指樓層長期擺有雜物，惟不知誰是物主。而大廈天台有數個單位被鐵鏈鎖上，門外貼有警方告示籲戶主聯絡警方。警方將案件列作縱火，暫未有人被捕。
跳樓逃生的35歲印度籍男子，今早（4日）親述逃生經過，他指事發時發現樓層起警，立即逃至單位大門外。不過他被大火及濃煙阻擋，一度未能逃出，而且濃煙不斷湧入單位，他逐打開窗花攀出簷篷暫避。
現場可見，兩帷大廈天台相距大約3米及有高低落差。（馮國良攝）
事發在昨日（3日）晚上11時許，紅磡華豐街7號衡豐樓唐樓天台位置，據報有鐵皮屋冒煙起火，並一度傳出爆炸聲。期間因濃煙逼近及火勢猛烈，一名南亞裔男子在8樓單位外簷篷位置，冒險跳過毗鄰另一幢大廈天台逃生，現場可見兩幢樓之間相距大約3米，幸有高低落差，最終男事主成功跳到對面樓的天台，沒有受傷。
據了解，附近居民事發時，見一名穿著深色衫的南亞裔男子，一度坐在冷氣機位避難，突然跳過對面樓宇，恐他會失足跌落兩座樓之間的冷巷，立即致電通知消防。消防員到場將火救熄，約20人須疏散到安全位置，其後亦在毗鄰大廈找到「跳樓男」，證實他並沒有受傷。據悉，消防員於樓層發現有一堆灰燼。