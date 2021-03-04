直擊紅磡「三無」起火唐樓　樓梯擺滿大型家俬雜物　逃生通道受阻

撰文： 邵沛琳 馮國良 最後更新日期： 2021-03-04 12:53

昨晚（3日）紅磡唐樓發生火警，一名35歲印度男爬出8樓簷篷，再跳往另一幢大廈平台逃生。至今早（4日）記者登上起火的衡豐樓視察，肇事唐樓共有兩條樓梯，後樓梯均擺有大量雜物，包括大型家俬及3部洗衣機等。火警後不少物件已被燒毀，後樓梯佈滿灰燼及有燒焦味。 現場可見，上址為「三無大廈」未有安裝閉路電視、無保安人員及鐵閘未有上鎖，大廈如「無掩雞籠」可自由出入。有住客指，各個樓層走廊及樓梯長期擺有雜物，雜物更阻礙逃生通道。而大廈天台有數個單位被鐵鏈鎖上，門外貼有警方告示籲戶主聯絡警方。警方將案件列作縱火，暫未有人被捕。

+ 8 + 8 + 8

事發在昨日（3日）晚上11時許，紅磡華豐街7號衡豐樓唐樓天台位置，據報有鐵皮屋冒煙起火，並一度傳出爆炸聲。期間因濃煙逼近及火勢猛烈，一名南亞裔男子在8樓單位外簷篷位置，冒險跳過毗鄰另一幢大廈天台逃生，現場可見兩幢樓之間相距大約3米，幸有高低落差，最終男事主成功跳到對面樓的天台，沒有受傷。

至今早（4日），跳樓逃生的35歲印度籍男子，向記者親述逃生經過。他指，當時發現樓層起火後立即逃至單位大門外，不過他被大火及濃煙包圍未能離開，而且濃煙不斷湧入單位，於是打開窗花攀出簷篷暫避。由於火勢過於猛烈，他稱自己抵受不了熱力，唯有冒險爬出簷篷位置，再跳躍至隔籬大廈天台逃生，幸好未有受傷。