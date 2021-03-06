油麻地奪命火｜男子伏屍「板間房」大門口　起火單位嚴重焚毀

撰文： 邵沛琳 黃偉民 陳諾希 最後更新日期： 2021-03-06 11:49

油麻地唐樓奪命火警，一名男子倒斃板間房內。周六（6日）凌晨5時13分，新填地街260號寶祥大樓1樓一單位起火，消防員起火單位出動2喉2煙帽隊撲救，並於「板間房」的大門口發現一名男子，他倒臥地面證實當場死亡，起火單位亦嚴重焚毀。消防員救出47名居民，另有17人自行疏散，包括一名消防員右腳受傷，他目前已出院。 上午近11時，消防犬到場協助調查火警成因。另外，油麻地反黑組探員亦到場調查。

助理消防區長（九龍西）蔡偉峰指，消防處於凌晨5時13分，接報指新填地街260號寶祥大樓，上址一樓一個單位發生火警。消防車輛於5時17抵達現場，人員在場作出3個行動部署，包括起火單位的滅火及行動工作、新填地街外圍的拯救、於肇事單位的搜救及救援工作。火警於早上約6時32分大致救熄。

當值高級救護主任（香港及九龍）崔銘然指，現場傷者包括6男5女吸入濃煙不適送院。消防員救出47名居民，另有17人自行疏散，一名消防員右腳受傷，他目前已出院。

行動中，消防處派出102名消防員及救護員、19輛消防車及10輛救護車，並於起火單位出動2喉2煙帽隊撲救。消防員於單位內發現一名男子，他證實當場死亡。蔡偉峰指，男死者被發現伏屍「板間房」的大門口，他被發現時已經無反應。起火單位嚴重焚毀，面積約9米乘5米。據悉，單位內有的「板間房」並非劏到頂，單位之間用板分隔，有關「板間房」數目及所用物料仍有待調查。

蔡偉峰表示，上址大廈於1964年落成，並且使用「乾喉系統」的消防設備。由於起火單位於一樓，今次行動消防未有使用「乾喉系統」撲救。乾喉系統為大廈內一條「直通」水喉，平時喉管是沒有水源，一旦有需要時消防員會接駁水源，再用作救火之用。資料顯示，「乾喉系統」有標準出水口之垂直裝置，可供消防車之水泵，由該等系統之入水口供水到各層樓宇作救火用。

事發在周六（6日）清晨時份，新填地街一幢樓高9層的唐樓，1樓其中一單位突然起火，全幢樓濃煙密佈，逾60名住客倉皇逃生，部分人奔上天台待救。消防趕抵升起雲梯救出多名住客，其後在大廈梯間，尋獲1具男屍。

至今早，大廈住客從睡夢中醒來，打開睡房門則見到濃煙瀰漫，即時關門並向樓下消防員求救。另有住客表示，火警發生時大廈的消防系統未有發揮效用，並形容「No emergency signal」（沒有緊急信號）。