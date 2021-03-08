泥頭車撼荃灣行人天橋　橋身移位現裂縫　路政署：結構安全

撰文： 彭愷欣 馮國良 最後更新日期： 2021-03-08 21:46

荃灣關門口村對開行人天橋，昨晚遭一輛泥頭車的泥斗攔腰猛撼，天橋出現移位情況。今（8日）早《香港01》記者到現場視察，發現橋面有一條縫隙，可直望到德士古道路面情況。 記者抵達時，有承辦商人員在場勘察，職員經量度後發現橋面移位70亳米，他們用封鎖線圍起天橋左右移位範圍，沒有封鎖整條天橋。有附近村民認為，為安全起見，應暫時封閉天橋作詳細檢查。路政署指行人天橋整體結構安全，會詳細檢查及安排進一步維修。

今早9時許，天橋上有數名承辦商職員正在用拉尺量度橋面移位闊度。（馮國良攝）

+ 7 + 7 + 7

今早9時許，天橋上有數名承辦商職員正在用拉尺量度橋面移位闊度，並用白板記錄移位數據為70亳米，其後又登上天橋頂勘察，職員稱暫未知修復天橋計劃詳情。職員量度完畢，在移位的兩端拉起封鎖線圍封，但天橋其他部分照常開放，不時有途人行經。

有關門口村的男村民今早在另一邊天橋休憩，他稱昨夜在家聽到「嘭」一聲巨響，「好大聲，好似地震咁」，當時他猜測發生車禍，至今早到天橋時發現是泥頭車撞向橋面，他認為行人天橋被撞至移位，為安全起見應暫時封閉天橋作詳細檢查。

路政署：緊急檢查後結構安全 天橋重開仍待維修

路政署回覆查詢事件稱，昨（7日）晚上，一條横跨德士古道北近關門口村的行人天橋（路政署結構編號NF48）遭一輛泥頭車的貨斗撞擊而受損。路政署接報後，隨即派員檢查受損的道路設施，並協助相關部門處理意外事件。

路政署人員初步檢查發現行人天橋部份混凝土橋身因受撞擊而受損，天橋伸縮縫位置出現輕微移位，但整體結構安全。署方已於今（8日）凌晨完成緊急檢查及清理受損橋身掉下的混凝土碎塊，而受影響的德士古道北相關行車道路段及行人天橋NF48已於同日清晨重新開放給公衆使用。署方會詳細檢查該行人天橋受損的位置，並安排進一步的維修工作。

至於公共道路及其附屬設施若因交通意外事故被損毀，政府會按實際情況及既定機制，向涉事人士追討維修費用。

+ 3 + 3 + 3

昨晚11時許，一輛泥頭車沿荃灣德士古道往青衣方向行駛，至近關門口村對開時，泥頭車的泥斗突升起，欄腰猛撼一條約7米高的天橋，橋身有錯開移位的情況出現。警方到場調查，涉事司機未能通過酒精呼氣測試，遂以涉嫌「酒後駕駛」將其拘捕。由於意外後司機腰部受傷，由救護車送院檢查。