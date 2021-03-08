荃灣泥頭車泥斗升高撼行人天橋　橋面嚴重裂開移位　司機涉酒駕

撰文： 劉定安 鄧海興 陳永武 最後更新日期： 2021-03-08 17:22

荃灣發生罕見車禍。一輛四車軸泥頭車，於3月7日晚上11時許，沿德士古道北往青衣方向行駛，途至關門口村對開時，該車的泥斗不知何故升起，泥斗的前緣硬撼向行人天橋的底部。泥頭車司機發覺後立即急停，大約10米後將車煞停，惟泥斗因猛烈撞擊，整個向後跌下，泥斗的尾部在馬路路面刮出約10米長的花痕。 其他駕駛人士見狀，恐泥頭車司機被困，代為報案。大批救援人員趕至現場，經了解後得悉司機僅腰部受輕傷。至於涉事的行人天橋，竟被硬生生撞至裂開，橋面留下一條長長的裂痕，橋身左右兩邊錯開移位達2吋之多。警方立即將上址兩條行車線封閉，行人天橋亦同時封閉。路政署人員接報後立即趕至現場視察橋身情況。

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據了解，較早時有人與朋友在象山邨用膳，期間飲用過啤酒。警方向涉事司機進行酒精呼氣測試，惟未能通過，遂以涉嫌「酒後駕駛」將其拘捕。消息稱，有人酒精測試錄得高達49度。由於意外後司機腰部受傷，稍後安排由救護車送院檢查。

警方正調查事件，包括泥斗是否因故障行駛途中升起，抑或有人一時大意開車前忘記收斗之過。泥頭車車主接獲通知後趕到現場協助調查，據悉，泥頭車一般會由司機「跟身」，惟車主稱事發時並未安排司機出車，不清楚為何會泥頭車會在該時該地行駛。亦不排除有人私下當私家車使用。

警方表示，現場為荃灣德士古道北行近國瑞路。3月7日晚上11時26分，警方接報指，一輛重型貨車沿德士古道往青衣方向行駛，當駛至上址時，其泥斗懷疑撞向一行人天橋底部。警員接報到場，經初步調查，41歲姓陳男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，現正被扣留調查。陳腰部受傷，清醒送往仁濟醫院。



運輸署於3月8日凌晨零時宣佈，因道路事故，德士古道往青衣方向介乎荃錦交匯處與國瑞路之間的全線封閉。及至凌晨1時59分，運輸署宣佈，德士古道北往青衣方向介乎荃錦交匯處與國瑞路之間的快線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。

上午6時26分，運輸署宣佈，較早前因道路事故而封閉的德士古道北往青衣方向介乎荃錦交匯處與國瑞路之間的快線解封。

去年6月20日凌晨3時許，沙田亦曾發生同類車禍。一輛泥頭車沿橫壆街駛至近源禾路時，據報車斗突然升起，猛撼來往沙田中心及好運中心的行人天橋橋底。泥頭車遇巨大阻力，車頭升起再墮地，司機被震傷，同時遭軚盤夾腳，一度被困。現場約160米長的橫壆街，共有3條行人天橋，涉事最後一條天橋事後一度封閉停用。



2018年1月20日下午，一輛吊臂車沿柴灣道往筲箕灣方向行駛，途經慈幼英文學校對開「興翼橋」時，疑因吊臂未收好，猛撞行人天橋。男司機幸僅受輕傷，惟天橋卻被嚴重撞歪，半截天橋因嚴重損毀而需要清拆。直至重建後，2019年10月份才重新啟用。