騎呢設施造價驚人　惹爭議即拆　鰂魚涌不能避雨亭遭聯署移除

撰文： 朱雅霜 最後更新日期： 2021-03-08 21:55

石澳龍脊（Dragon's Back）近日出現一座三指怪爪裝置，劣評四起，今日（8日）旋即被移除，「壽命」僅三天。「龍爪」原來是漁護署新增的觀景點擺設，署方回覆稱，審視後認為擺設與附近自然環境並不配合，又指擺設不牽涉額外費用。 翻查資料，過往不少社區設施設計騎呢、造價驚人，六年前東區區議會耗資21萬元興建鰂魚涌「不能避雨亭」，擺放兩個月遭居民聯署拆走；三年前分別由發展局展出的葵青「古墓」及運輸署興建的屯門友愛邨「山墳」，同樣是巨額「短命」工程。

▼▼一圖睇清本港騎呢設施▼▼

政府於2008年在18區推行地區小型工程計劃，為區議會在地區推行的工程撥款，旨在改善地區設施、居住環境及衛生情況，根據計劃網頁，直至去年12月，約6800項小型工程設施相繼落成，開支超過40億元。然而多個工程被質疑為「小白象」，2015年5月，鰂魚涌海堤街行人路出現兩座「不能避雨亭」，底座為巨型石墩，佔去逾半避雨空間，其造價高達21萬元，避雨亭被公眾斥無法避雨兼阻路。其後東區區議會又提出「優化方案」增設座椅，居民為阻浪費公帑發起聯署，最終「不能避雨亭」在7月被拆遷。

2018年4月底，發展局在無諮詢區議會的情況下，在葵涌廣場與新都會廣場的交界處，展出慶祝回歸20周年「城市藝裳公共藝術比賽」得獎作品「安全島」，安裝及清拆工程費用上限高達85萬元，原定展期為一年，惟「安全島」以環保磚堆砌出起伏山形輪廓，被嘲為似鬧市「山墳」，又引起市民不安，最終只有兩個月「壽命」，在7月初被移除。

在葵青「古墳」被剷走第二個月，運輸署為阻止聚賭，在屯門友愛邨近翠寧花園皇珠路的入口，以岩石鋪砌「小丘園境」，斥資20萬元，但其半球外貌似「山墳」，惹來居民不滿，最終工程未落成，便在月底開始清拆。

鰂魚涌「廢墩」避雨亭（網上圖片）

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