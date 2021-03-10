墮龜傷人︱草龜「惡霸」墮樓傷途人　飼主已獲釋　對傷者深感歉意

撰文： 鄧詠中 陳諾希 彭愷欣 最後更新日期： 2021-03-10 16:33

葵涌發生罕見龜墮樓傷人事件！昨（9日）晚上7時許，葵興邨興福樓高層單位一隻中華草龜，疑意外由單位窗台意外墮下，直墮簷篷後反彈至地下，打中一名途至的29歲男途人，草龜主人涉嫌殘酷對待動物被捕，已獲准保釋候查，4月上旬向警方報到。 今日（10日）早上《香港01》記者登門了解事件，草龜主人許先生稱，昨晚警方拍門通知，他才發現有一隻龜不見了，並得知牠墮樓擊中途人。許表示，對事件感到非常擔心及抱歉，「好彩傷者係輕傷，好彩有個簷篷，咁高樓跌落嚟，成嚿石頭咁。」

「惡霸」墮樓身亡，家中另一龜甚無安全感。（鄧詠中攝）

許先生稱，家中飼養的兩隻5歲龜，涉事的中華草龜名為「惡霸」，因牠會欺負另一隻龜。許指，兩隻龜平日主要在龜缸內，因牠們喜歡曬太陽，所以將4呎闊、7吋高的龜缸放在窗邊，缸頂則留有一邊沒有蓋，供牠們呼吸。昨晚兩隻龜如常在龜缸內活動，許先生去完洗手間出來後，便有警察拍門詢問，才發現「惡霸」不見了，懷疑兩龜疊高後，「惡霸」爬出窗台飛墮落街。

許指，養龜5年都沒有發生過類似事件，他稱意外後第一時間關心傷者情況，幸好對方輕傷，太太亦擔心傷者情況，又不知道如何向小朋友交代事件。昨晚許先生被警方拘捕，在警署逗留5小時後獲保釋。被問及會否擔心被控告虐待動物，許稱：「冇辦法，意外啲嘢，我唔係有心掉隻龜落街，養咗咁耐，我都唔想傷人，好彩下面有個簷篷。我唔見咗個朋友，佢又整親人。」現時因龜缸被檢走，另一隻龜在家中四處亂爬，甚無安全感。

事發在昨（9日）晚上7時許，警方接獲報案指，葵興邨興福樓高層一單位有龜隻墮下，至簷篷後反彈在地下，過程中一名途經男子被擊中，頭部紅腫，傷者其後由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。現場所見，墮樓的龜口吐鮮血、龜殼爆裂，經愛協人員初步檢查後，相信已不治，人員檢走龜屍作進一步調查，而56歲姓許龜主被捕。