封區檢測︱一連兩日封半山屋苑強檢　帝景園居民：理解但可以好啲

撰文： 陳康智 林振華 最後更新日期： 2021-03-14 22:41

新冠肺炎疫情持續反覆，西營盤Ursus Fitness出現感染群組，當中不少確診者均居住在中西區半山一帶。政府繼昨晚突襲封鎖半山羅便臣道雍景臺及殷樺花園作強制檢測後，今晚（14日）7時再度突擊封鎖西營盤薄扶林道5座大廈，及舊山頂道帝景園作強制檢測。 有不願透露姓名的帝景園居民表示，放工回家驟然遇上封區檢測大感不便，但理解並贊成政府突撃封區的決定，惟認為當局安排「可以好啲」，應增設「大啲嘅牌」予司機得知附近已經封路，避免行冤枉路。

有帝景園居民因突然封路行至滿頭大汗接受訪問。（林振華攝）

舊山頂道帝景園於3月14日晚上列為受限區域，所有住戶都要禁足檢測。(林振華攝)

該名男住戶續指，封區的安排合理，因「始終有啲人知自己大廈中咗就走咗去」，封廈強制檢測能降低有「不負責任嘅人」將病毒到處傳染的風險。男住戶亦不斷反問記者﹕「如果佢哋唔咁做，仲有咩option（選擇）？」又指屋苑內不時有孩童不戴口罩到處跑，故封鎖屋苑內不同座數亦無可厚非。問到會否接種疫苗時，男住戶則表示「唔想打」，亦「唔係（針對）單一種疫苗」，全因他認為全世界的疫苗均未有合規格的測試。



現場所見，有不少警員在屋苑門口駐守，帝景園不同座數的居民均陸續到地下的臨時檢測站作檢測，人員則向居民派發罐頭等物資。警方港島總區指揮官郭柏聰亦有到場視察。

居民陸續到地下的臨時檢測站作檢測及領取物資。（林振華攝）

本港新冠肺炎疫情反彈，今日（14日）公布新增24宗確診個案，另有逾20宗初步陽性。西營盤健身中心URSUS Fitness群組累計109人確診。

政府今日再封區檢測，封鎖薄扶林道64-68 號／般咸道73-83號景輝大廈Ａ座及Ｂ座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號；以及封鎖舊山頂道23號帝景園第一座至第五座。