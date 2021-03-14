封區檢測︱連續兩晚封半山區　帝景園上榜　薄扶林道多廈住客禁足

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-14 19:58

本港新冠肺炎疫情反彈，西營盤健身中心URSUS Fitness群組累計109人確診。港府今晚7時公告分別封鎖中西區薄扶林道，以及舊山頂道帝景園指明「受限區域」進行強制檢測，當中包括位於薄扶林道URSUS Fitness樓上的景輝大廈，今次是港府連續第二晚封鎖半山區，目標明日（15日）上午約7時完成行動。

政府一連兩晚封區檢測，包括圍封URSUS Fitness附近幾幢大廈。(李澤彤攝)

政府今日（14日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自晚上7時起，限制在中西區薄扶林道指明「受限區域」，即中西區薄扶林道64-68 號／般咸道73-83號景輝大廈A座及B座、薄扶林道35-37號豐林大廈、薄扶林道39號東銘閣、薄扶林道41-43號利威樓及薄扶林道63號，以及中西區舊山頂道23號帝景園第一座至第五座內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。

薄扶林道多幢大廈污水樣本呈陽性

政府指出，由於景輝大廈近期出現確診個案，加上豐林大廈、東銘閣、利威樓及薄扶林道63號的污水樣本檢測呈陽性，經評估後相關區域感染風險有機會較高，因此決定就相關區域作出限制與檢測宣告。至於帝景園則因為近日有確診個案，故需要封區檢測。

政府一連兩晚封區檢測，包括圍封URSUS Fitness附近幾幢大廈。(李澤彤攝)

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，薄扶林道受檢人士需於明日凌晨2時前接受檢測，舊山頂道帝景園則要凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。

「受限區域」內的人士如在本月10日至14日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，毋須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

此外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於本月1日至14日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須在16日或之前接受強制檢測。