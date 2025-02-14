屯門照顧者悲歌｜老翁腳腫嚴重　仍獨力照顧兒飲食　街坊：係辛苦

屯門蝴蝶邨昨日（13日）揭發「伴屍」的照顧者悲歌，78歲老翁倒斃家中多日，遺下44歲智障兒子。街坊得悉事件，均感到驚訝和難過，指老翁腳腫嚴重，但仍經常到來為兒子煮食，慨嘆：「阿伯年紀咁大, 要照顧一個係辛苦啲。」



現場為屯門蝴蝶邨蝶影樓。（林振華攝）

昨日（13日）下午3時57分，蝶影樓保安員報案指一單位傳出濃烈異味。消防到場破門入內，發現陳姓老翁（78歲）明顯死亡，在場44歲兒子沒有受傷，惟精神有異，由救護員送往屯門醫院檢驗。

街坊湯女士聞悉陳翁離世感到愕然。她指，死者要照顧兒子的飲食。湯說：「（陳父）腳好腫好腫，腫得好犀利。」印象中兩父子入住蝴蝶邨約三至四年，甚少外出，「有時丟垃圾先見到佢」。

另一位街坊稱，陳翁的兒子不時大叫大嚷，但也沒有滋擾鄰里。她對事件表示難過，得知平日是陳翁照顧兒子飲食，不見有社工或機構送飯，嘆說：「阿伯年紀咁大，要照顧一個係辛苦啲。」希望日後有社工跟進死者兒子的生活。

消息稱，陳翁育有兩子，長子已婚長居內地，兩日前父子曾經聯絡，相信老翁離世一至兩日，其屍身已腐爛，傳出惡臭；幼子則為智障人士，懷疑「伴屍」多時，並以賀年剩下的糧水充飢。警方初步相信事件無可疑，將案件列作「屍體發現」處理，稍後會驗屍確定死因。

據了解，涉事家庭並非社署社工跟進個案。社署回覆查詢時表示，署方深感難過，十分關注事件，已安排社工聯絡有關家屬，及按其福利需要提供適切協助。