兩女學生遭尾隨騷擾｜警拘兩漢　有人涉拉住中一生借M巾「傾偈」

本周二及三（11和12日），旺角和長沙灣區內接連有兩名女學生，遭陌生漢尾隨及騷擾，警方昨日（13日）拘捕兩名涉案男子。案件更多內情曝光，兩名女事主分別就讀中一及中四，該名中一女生遭其中一名被捕男子尾隨搭訕「借衛生巾」，更扯着其環保袋要求到其他地方「傾偈」；另一名中四女生，則被另一名疑犯尾隨近10分鐘。



旺角與深水埗分別有女學生在往返學校途中，遭人尾隨及騷擾，警方調查後拘捕兩名涉案男子，圖為其中一名被捕人。（深水埗警區fb）

消息指，本周二（11日），就讀中四的女事主獨自上學途中，被一名陌生男子尾隨近10分鐘。直至事主抵達界限街附近巴士站時，該名陌生漢始離去。女事主其後通知母親並報警。警方經調查後，昨日在深水埗拘捕涉案48歲姓佘男子，據悉他任職文員。

另一名就讀中一的女事主，周三（12日）下午放學後搭港鐵抵達長沙灣後，發現被一名陌生男子尾隨，未幾有人走近搭訕，稱要「借衛生巾」；女事主害怕下未有理會，繼續前行，卻被對方拉住其環保袋，要求隨他到另一地方「傾偈」。幸事主拒絕，及時逃走，對方始離去。女事主同樣通知母親及報警，警方昨日亦在長沙灣區，拘捕涉案47歲姓黃男建築工人。

旺角與深水埗分別有女學生在往返學校途中，遭人尾隨及騷擾，警方調查後拘捕兩名涉案男子，圖為其中一名被捕人。（深水埗警區fb）

警方早前表示，2月11日及12日分別接獲兩宗報案，指有女學生於旺角及長沙灣區內往返學校途中遭人尾隨，並作出騷擾。深水埗及長沙灣分區特遣隊經調查後，昨日（13日）於深水埗拘捕一名48歲姓佘本地男子、及於長沙灣拘捕一名47歲姓黃本地男子，兩人均涉嫌「遊蕩」，現正被扣留調查。行動中，人員檢獲被捕人案發時身穿的衣物。案件分別交由旺角警區刑事調查隊第6隊、以及深水埗警區刑事調查隊第7隊接手調查。