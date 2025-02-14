警拘兩「飛天蠄蟧」專竊搭棚住宅　涉新年元朗屯門7案掠$49萬財物

警方偵破7宗發生於2月農曆新年、在元朗及屯門的入屋爆竊案，揭發賊人覬覦搭棚的住宅單位，日光日白化身「飛天蠄蟧」爬棚撬窗而入，掠走共逾49萬元財物。警方翻查大量「天眼」後，昨日（13日）拘捕兩名分別姓高（51歲）及姓王（52歲）的無業漢，兩人已被暫控6項「入屋犯法」罪及一項「企圖入屋犯法」罪，明日（15日）在屯門裁判法院提堂。



警方偵破7宗發生於2月，在元朗及屯門區的入屋爆竊案。（陳浩然攝）

據警方初步調查，被捕兩人涉及今年2月6日至11日，元朗及屯門區發生的6宗爆竊及1宗企圖爆竊案。涉事現場均屬正進行棚架工程的住宅，失竊財物金額約49萬元。警方調查顯示，疑犯在日間時份爬上棚架，再用硬物撬窗，潛入搜掠，偷走現金及首飾珠寶，繼而沿大廈後樓梯逃去。據了解，案犯地點發生在獨立屋及大廈不等，最高一宗損失金額高達20萬元。

警方翻查大量閉路電視，包括由政府安裝的閉路電視影像管理系統，成功鎖定兩名疑犯身份。元朗警區刑事部及新界北總區刑事部展開聯合行動，昨日（13日）拘捕兩名分別51歲及52歲的本地無業男子，並在其中一名被捕人士登記車輛以及住址，起回犯案時身穿衣物，以及大批現金、兩對鑽石耳環，一條鑽石頸鏈及一條珍珠手鏈，共值1.4萬元的財物。警方亦檢獲爆竊工具，士巴拿及螺絲批等。兩人已被暫控6項「入屋犯法」罪及一項「企圖入屋犯法」罪，明日（15日）在屯門裁判法院提堂。

警方元朗警區刑事調查隊督察何倩茵指，入屋犯法罪是嚴重罪行，根據香港法例《盜竊罪條例》，一經定罪，最高刑罰為監禁14年，切勿以身試法。而打擊「搵快錢」 是警務處處長首要行動，警方於假期期間，會針對爆竊黑點加強巡邏。

警方呼籲市民，無論在外遊的期間或外出工作，切記要鎖上門窗，若大廈附近正進行棚架工程，更要警惕單位保安，考慮加裝窗花、具警報功能感應器或閉路電視。如發現可疑人士，請立即通知警方 。