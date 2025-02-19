偽基站#短訊｜網約司機接單見客人裝發射器知不妙　途中求助工會

通訊辦前年推出「短訊發送人登記制」，登記帳號以「#」號開頭，以堵截釣魚訊息。惟近日有市民收到發送人名稱以#號開頭的詐騙短訊，警方經調查後拘捕一名懷疑操作非法無線干擾器（俗稱「偽基站」）的23歲男子。



涉事「偽基站」設置在客貨車。被捕人及其同黨預先在網約平台預約客貨車，要求從流浮山出發到旺角再折返。不知就裡的司機接單前往載貨時，驚見客人在車箱設置發射器等，心知不妙，於是沿途向工會用訊息求助，得以證明自己清白。



被捕人及其同黨預先在網約平台預約客貨車，要求從流浮山出發到旺角再折返。不知就裡的司機接單前往載貨時，驚見客人在車箱裝置發射器等，心知不妙，於是沿途向工會用訊息求助，得以證明自己清白。（受訪者提供）

網約司機接單見客人裝發射器心知不妙，途中求助工會，最終洗脫嫌疑。（受訪者提供）

輕型貨車司機協會楊志卓接受《香港01》訪問時表示，前日（2月17日）下午收到會員求助，指接到一張奇怪訂單，要求從流浮山出發，途經東涌、旺角、天水圍，再折返流浮山，預約3小時。

司機下午1時40分到約定地點載貨，一名身材瘦削、黝黑的中年男子跟車，並要求他到東涌駛到一旁，接另一名年輕男子上車。中年男子到東涌後下車，與年輕男子一同在車籠裝設一些裝置。以司機當時觀察，有一些電腦、接收器、電路板等，直至拘捕行動後才知道這是「偽基站」。司機心知不妙，正想查詢貨物用途及來源時，被指示開車前往朗豪坊。

從東涌至朗豪坊半小時路程間，中年男子不時指導年輕男子，教導接收器的用法。他的手機上出現一個程序，顯示一條條間線，相信是收發到的訊息。司機懷疑他們正進行不法行為，但雙拳難敵四手，只好悄悄發短訊向工會求助，稱懷疑自己上錯賊船。

未幾，客貨車抵達朗豪坊，中年男子離開車廂傾電話。期間司機向年輕男子套話，直指他正進行非法之事，年輕男子坦言收$1500辦事，但不認為自己會出問題，出問題的只會是中年漢。中年男子良久未有返回車廂，年輕男子不斷致電朋友尋人，朋友建議司機兜圈。司機斷言拒絕，希望換取時間向工會進一步解釋情況並求助。

輕型貨車司機協會楊志卓趕至支援司機，工會前日（2月17日）下午收到會員求助，指接到一張奇怪訂單，原來涉及偽冒#短訊。（受訪者提供）

正當司機繼續發訊息求助之際，警方網絡安全及科技罪案調查科人員掩至，將車輛包圍。司機向警方解釋自己在網約平台接單，並一直向工會求助。工會幹事趕赴朗豪坊支援，周旋並解釋司機並非同黨，在義務律師協助下，證明司機清白。

最終該名23歲男子被捕，涉嫌利用「偽基站」發送釣魚短訊。警員在客貨車內，檢獲兩部手提電話及正在運作中的「偽基站」。被捕人現正被扣留調查，稍後將會被落案起訴涉嫌「串謀詐騙」。

行動中警方檢獲「偽基站」，正調查其來源。（馬耀文攝）