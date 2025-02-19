23歲男子用「偽基站」發送過萬條假「#」SMS　涉串謀詐諞被捕

警方等部門接獲28名巿民報案或查詢，表示收到包括偽冒支付寶、易通行及順豐速遞等機構的「#」號短訊，其中一人信以為真，點擊連結，結果被騙去信用卡資料，損失$22,000。警方經調查後，前日（17日）拘捕一名23歲送貨工人，他涉嫌利用非法無線電干擾器（俗稱偽基站），發送帶「#」號的詐騙電話短訊。



今次是自2023年實施「短訊發送人登記制」後，首次有人涉嫌利用非法無線電干擾器（俗稱偽基站），發送帶「#」號的詐騙電話短訊被捕。



行動中警方檢獲「偽基站」，正調查其來源。（馬耀文攝）

多名巿民收到「#」號假短訊 1人損失逾2萬元

網絡安全及科技罪案調查科高級督察溫浚康稱，通訊事務管理辦公室自2023年12月28日起實施「短訊發送人登記制」，電訊服務供應商、銀行及政府部門等參與，其他行業的公司或機構亦可以登記。登記之後，「已獲認證的發送人」公司或機構發送短訊予本地流動服務用戶時，會有「#」號開頭，以作識別。

不過，自今年2月11日起，陸續有28名市民透過不同渠道，包括報案室、防騙視伏器、防騙易熱線，以及通訊辦 ，通知警方收到偽冒政府部門、速遞公司及網上支付系統的詐騙短訊，內容貼有釣魚網站的連結，而發送人名稱是以「#」號開頭，企圖誤導市民以為短訊是由已認證的公司或機構發出。當中一名市民不虞有詐，開啟短訊內的釣魚網站連結，提供信用卡資訊，最終損失$22,000元，並報警求助。

警方網絡安全及科技罪案調查科高級督察溫浚康（左）及通訊事務管理局辦公室首席規管事務經理盧子謙見傳媒。（馬耀文攝）

警方拘捕1男子檢手機及「偽基站」

警方透過搜集情報及調查，鎖定一名23歲本地男子，前日（17日）在旺角區拘捕該名男子，當時他正用「偽基站」發送釣魚短訊。人員在他身處的客貨車內，檢獲兩部手提電話及正在運作中的「偽基站」。被捕人現正被扣留調查，稍後將會被落案起訴涉嫌「串謀詐騙」。

手機變2G有可疑

通訊事務管理局辦公室首席規管事務經理盧子謙進一步解釋稱，通訊辦在收到巿民查詢後作出調查，證實有關的短訊並非由香港的電訊商發出，而是扮成2G制式。因為2G制式本身的設定，只須單方面認證，便可成功誘騙網絡發出短訊；故此他提醒巿民，如手機在短時間內在由訊號收得滿滿，變成2G，而又隨即收到短訊，即要提高警覺，這極有可能是偽冒短訊，巿民亦切勿點擊相關連結。

盧子謙強調，「偽基站」始終是有限供率的發射器，影響是局部地區性，範圍不大；亦因此疑犯要坐車到四處進行干擾活動。盧說：「收到干擾先會跌入偽基站，然後收到偽冒短訊，每次發出的數量有限。要部手機啱啱跌落去，畀佢（偽基站）截到，有啲手機未必會。」

現階段未知該「偽基站」的實際功率，一般而言不會太大，否則亦會被電訊商監測到。通訊事務管理局已聯絡本港電訊商加強偵測異常的訊號，如有發現即通報。

被捕男子報稱送貨工人，相信他利用「偽基站」發送的短訊數以萬計，而巿民舉報的案例中，有冒充支付寶、易通行及順豐速遞等等。警方採取拘捕行動時，他正在操作「偽基站」，警方相信他有金錢上的得益，但具體情況有待進一步調查，同時亦追查他從何購得「偽基站」。

警方提醒所有市民，若果收到來歷不明或懷疑釣魚短訊，切勿點擊短訊內的連結。如有疑問，可直接聯絡相關機構確認，亦可透過「防騙視伏器」或「防騙視伏App」輸入可疑超連結和網址作風險評估及事實查證，以及即致電警方防騙易熱線 18222作出求助。

「串謀詐騙」是嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年，市民切勿以身試法。