MMA有片｜金毛紋身漢馬路大戰頭盔男　節節敗退遭逼埋車身落下風

香港街頭又有MMA睇！今日（19日）網上流傳一條影片，一名手臂有紋身的黑衣漢在馬路與一名非華裔頭盔男不理安危，在馬路上肉搏，引來路人駐足觀看。其間紋身漢一度被「逼到埋牆角」，二人拳來拳往。有人充當旁述，生動描述「打交喇！打交喇X，打起身喇，打起身喇！」事件驚動救護員和警員到場處理，但片中未有交代事發時間和地點。



黑衣男上衣套頭，雙方埋身肉搏。（車cam L（香港群組）Facebook / 至尊寶）

影片開首見到，紋身漢被打至外套笠頭「唔見得人」，頭盔男步步進迫，將紋身漢推向貨Van。紋身漢被「迫到埋牆角」，終究要還擊，二人先來一場「埋身肉搏」，「你一拳，我一拳」。

不過紋身漢落在下風，一個勾拳欲向頭盔男還擊，但馬步不穩，反被推至失平衡，頭撞貨Van車身，隨即又中一拳，再被頭盔男雙手捉住揈落地。旁邊另一男子不斷走避免捲入擂台，並檢查貨van「傷勢」。

鐵騎士雙手錘胸挑釁 紋身漢節節敗退

紋身漢重新站穩陣腳，脫掉外套，有如宣告「認真打交」。頭盔男不甘示弱，雙手錘胸並大喝一聲「嚟吖！」挑釁。戰事進入白熱化，連旁白都不禁嘩然「嘩嘩嘩嘩嘩！」

頭盔男立即出擊，伸臂欲推開紋身漢，紋身漢一直跳步向後走避，頭盔男淡然向前施壓，旁白描述「嘩X！惡X到」。紋身漢狼狽間亦不忘保持造型，舉起左手整理髮型，不過繼續向後退步，旁白則形容「好X精神喎」。

紋身漢被外套套頭，雙方埋身肉搏。（車cam L（香港群組）Facebook / 至尊寶）

紋身漢無力反擊轉而指罵頭盔男 被譏「好X惡」

此時，頭盔男舉起雙手再向紋身漢挑釁，再攤大手板示意。不過紋身漢只是繼續跳步向後退打轉逃走，旁白形容「驚喇佢」，更稱他「唔要命」。

紋身漢其後被再被「逼到埋牆」，反擊推向頭盔男，雙方再次推撞，但頭盔男不為所動，紋身漢唯有轉以「語言攻擊」指罵頭盔男，結果遭旁白諷刺「好X惡，好X惡呀！」最後雙方距離拉遠，再無動手，影片就此結束。

黑衣紋身漢一直走避。（車cam L（香港群組）Facebook / 至尊寶）

有網民認為黑衣紋身漢「陀地處於下風」，又指佢「都傻仔嚟嘅，人哋巴基斯坦帶咗個頭盔你就冇帶，如果佢一錘打落你個頭度就PK，你打落人哋個頭就有頭盔頂住」，亦有網民仔細觀看留言後指「陀地仲記住撥頭髮，輸人不輸陣，好嘢」。