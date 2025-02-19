海關水警破6走私及販毒案拘3人　共檢近$2億私煙及大麻花

香港海關與水警一連8日（12日至19日）進行聯合行動，重點打擊大規模海上走私活動，合共偵破6宗海上走私香煙及販毒案件。在首5宗私煙案，人員合共檢獲約1,693萬枝懷疑私煙，市值約7,618萬元，應課稅值約5,597萬元。



餘下一宗販毒案，屬近10年來海關破獲的最大宗漁船販毒案件，關員在南丫島以南截查一艘鐵殼漁船，檢獲459公斤懷疑大麻花，市值約1.18億元，船上3名涉案男子被捕，案件明日（20日）於東區裁判法院提堂。



海關聯同水警打擊海上走私行動檢獲7,618萬元私煙及1.18億元大麻花。（羅日昇攝）

香港海關聯同水警於今年2月12日至2月19日期間，進行聯合執法行動，重點打擊在香港水域快艇走私行動，打擊不法分子收入來源。海關情報科聯同內地緝私局對可疑船隻進行共同研判，並採取雷達聯合監控行動。

水警小艇分區總督察林進基表示，香港水警透過情報分析，在香港不同地方，鎖定高風險位置，安排人員作長時間埋伏。行動中，在西貢及大嶼山一帶偵破4宗走私香煙案件。當時人員發現有可疑快艇靠近遠離市區的岸邊或沙灘，並有人將貨物從快艇搬運到岸上貨車。當時機成熟，埋伏人員及水警船隻立刻進行執法行動，涉案人士見事敗，隨即登上快艇，逃去無蹤。

4宗案件分別發生在為西貢斬竹灣沙灘、西貢白沙灣碼頭及大嶼山塘福碼頭，其中白沙灣碼頭於2月13日凌晨及2月16日凌晨，均有人搬運私煙。水警合共檢獲約410萬支未完稅香煙，並扣查4輛涉案貨車。檢獲的私煙市值約1,900萬元，應貨稅值約1,300萬元。案件交由海關繼續跟進。

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另外，海關於昨日（18日），成功破獲兩宗案件。在首宗案件中，海關港口及海域科人員駕駛區域巡邏船，於香港東面水域巡邏 ，其間在筲箕灣避風塘發現一艘殘舊的木製漁船。關員發現該艘漁船食水較深，顯示船上載有大量物品，於是登船查問，但發現漁船空無一人，經搜查後在船艙內檢獲1,285萬枝未完稅香煙，市值約5,800萬元，應課稅值超過4,200萬元，海關稅收調查科接手跟進。

在第二宗案件中，海關駕駛高速截擊艇於西南水域進行巡邏時，在南丫島以南離開1.8海哩後，發現一艘外表殘舊鐵殼漁船，而該艘船未有設任何捕魚工具，引起海關懷疑。海關人員隨即向船上人員表明身份，要求停船接受檢查。船上人員並未理會海關人員要求，其間船上兩名人士，更在船尾將疑似貨物投擲落海。

關員懷疑船員進行非法活動，隨即強行登船，制服船上3名男子，並在海上起回載有懷疑大麻花的尼龍袋，合共檢獲459公斤懷疑大麻花，市值約1.18億元。被捕3名本地男子年齡介乎44至60歲，會被通宵扣查及落案起訴販運危險藥物罪，明日（20日）在東區裁判法院提堂。案件交由海關毒品調查科接手跟進。海關毒品調查科監督葉國樑指出，此案為10年來海關偵破的最大宗漁船販毒案件。

海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸指，不法分子將彩色及黑色的尼龍袋拋入海，而袋內載有大麻花，有尼龍繩及鉛綁住，猶如鐵殼連舟，連接麻包袋，推斷不法份子以圖用此方法，避免毒品隨水漂流得太遠。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

香港水警小艇分區總督察林進基（左）、海關毒品調查科監督葉國樑（中）、海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸（右）交代案情。（羅日昇攝）

海關毒品調查科監督葉國樑表示，2024年，海關共破獲1,363宗毒品案件，與2023年數字相約。在去年的案件當中，海關共檢獲6.3噸各類型毒品，當中大麻佔最大部分，達46%。他指出，近年海關緝獲大麻數量呈上升趨勢，由2021年的774公斤，攀升至去年2,875公斤，上升超過2.7倍，情況令人關注，海關會採取因時制宜的緝毒策略，應對販毒趨勢。

葉國樑又稱，利用漁船販毒並非常見手法，販毒集團在凌晨時分以漁船作掩飾，在漆黑一片的香港水域，進行販毒活動，企圖瞞天過海，嘗試逃避被海關及水警截查，但最終都被專業海關人員緝獲毒品。

海關會繼續追查毒品來源去向，不排除有更多人被捕。會持續與香港警務處。水警總區會繼續聯同海關保持緊密合作，透過嚴厲執法，跨部門合作，以及與內地執法機關的情報交流，多管齊下的策略繼續打擊走私，加強從源頭打截，全方位打擊販毒活動。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑走私或販毒活動。