觀塘貨車遭竊$200萬電子零件　警查天眼車cam拘兩男起回$160萬貨

警方偵破一宗發生於2月10日的觀塘貨車盜竊案，司機因未鎖好車尾，被盜走200萬元電子零件。警方翻查大量閉路電視及市民提供的車cam片後，鎖定3名疑犯，過去兩日（18及19日）拘捕兩名本地男子（30及39歲），起回其中160萬元失物。案件明日（21日）在觀塘裁判法院提堂。



案發於2月10日，觀塘海濱道停車場內一貨車司機因未鎖好車尾，被盜走200萬元電子零件。（梁偉權攝）

2月10日早上，警方接獲一名貨車司機報案，指停泊於觀塘海濱道停車場內的一輛貨車遇竊，司機當時未有鎖好車尾，折返開車時發現車尾箱內，5箱值約200萬元的電子零件被偷去。據悉，該批電子零件主要為指紋電子鎖及酒店房卡晶片等零件。

觀塘警區重案組第一隊偵緝督察梁曼宜指，翻查大量閉路電視及情報分析後，成功鎖定3名疑犯，2月18至19日分別在羅湖及沙田，拘捕兩名本地男子，分別為30歲姓官無業男子及39歲姓李報稱任職司機的男子，據悉起回其中160萬元失物。他們正被扣留調查，稍後將各被控一項「車內盜竊」罪，明日（21日）在觀塘裁判法院提堂。案件仍在調查中，由觀塘警區重案組跟進。

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警方呼籲駕駛人士停泊車輛時，務必鎖好門窗，切勿貪一時方便，將貴重財物留在車內。送貨公司亦應派人手，看守車內財物，避免被不法之徒有機可乘。警方亦建議加裝車內攝錄器，加強保安。警方除了在現場搜證外，亦依靠在罪案黑點安裝的閉路電視及一些停泊涉案車輛附近的車主，提供的行車紀錄儀片段，成功協助調查。

警方自2024年4月起，開始在全港安裝閉路電視，截至去年12月下旬，已經成功安裝615組鏡頭，並且計劃今年內完成首階段2千組鏡頭安裝。而閉路電視系統至去年年尾，已協助警方偵破122宗案件，包括兇殺、行劫、爆竊等嚴重罪案，大大提升破案效率，更對犯罪行為構成阻嚇力。警方分析顯示，安裝閉路電視後，街道上各類型罪行有所下跌，證明對防罪及滅罪有正面作用。

警方重申，「盜竊」是嚴重罪行。一經定罪最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。