荃灣西站外猝死｜施救休班醫護批拒借AED　港鐵否認：或溝通誤會

上周五情人節（14日）當日，港鐵荃灣西站外有人猝死。一名烏克蘭籍男子在車站外暈倒，有休班醫護人員上前為他施心外壓急救，惟借用港鐵站的AED機未能成功；事主送院後被證實不治。該休班醫護事後在網上發文指，一名港鐵職員聲言「唔係港鐵範圍內唔關佢事」；帖主批評：「 港鐵做公共服務，點樣唔關你事？」又質疑為何不在港鐵範圍就不可以借機。



港鐵表示，紀錄顯示，求助人於當日下午3時13分，在車站控制室外接觸港鐵維修部人員求助，職員接獲求助後，隨即陪同求助人進入控制室取AED機，而救護車抵達現場時間為3時12分；又指事發過程時間短促，港鐵人員已盡力提供協助，處理事件的溝通過程中，有人員在確認病者位置時，曾形容事發地點不在車站範圍，「由此可能引起求助人的誤會」。港鐵強調，當時在場的人員已盡力由車站到現場協助，「並不存在拒絕借出AED，或因事發地點不在港鐵範圍為由拒絕作出協助」。



烏克蘭籍男子在港鐵荃灣西站外的士站猝逝。（黃學潤攝）

該名休班醫護人員昨日（20日）在網上社交媒體發文，指自己在2月14日於荃灣西站外的士站遇到有人暈倒，他立即上前了解，得悉已經有其他途人報警，遂立即為患者進行CPR（心肺復甦法）。

男途人借AED機無果 引述職員回覆：唔喺港鐵範圍內唔關佢事

他指，當時拜託另一名男途人進入荃灣西站內借用AED機（自動心臟除顫器），惟直至救護車到場，該男途人仍未折返。隨後該男途人返回現場，帖主引述對方稱未能取到AED機的原因：「見到有位職員，同佢講話要AED機，其中一個港鐵職員話唔喺港鐵範圍內唔關佢事」，又指「只係話派個職員上去瞭解咗先」，但該職員並沒有攜帶AED機前往現場。

帖主續道，他一直為男患者進行急救，直至救護車到場即交予救護員。帖主在文中嘆道：「人命嚟...」質疑為何不在港鐵範圍就不可以借機，又指港鐵職員為何不攜帶AED機到場了解情況，直言：「港鐵做公共服務，點樣唔關你事？」

帖主向港鐵投訴 稱港鐵認同不應猶豫，承諾提高職員警覺性

帖主就事件向港鐵投訴，並獲港鐵回覆指認同事件不應有猶豫，應立即提供AED機。而港鐵又承諾會提高職員警覺性，以及教育職員如何處理突發事件。帖主最終表示：「都盡咗力，問心無愧」。他指公開事件只希望避免同類事件再發生，「救得一個得一個」。

根據帖文，協助的市民曾向港鐵職員求助，並提出借用AED機。（黃學潤攝）

警方回覆《香港01》查詢時指，2月14日下午3時07分接報，一名男子昏迷倒臥在荃灣西站對開大河道近迴旋處位置，救護員接報到場，男子昏迷送往仁濟醫院搶救，惟至下午3時59分惜告不治，案件列作「有人暈倒-送院後死亡」處理。

據了解，死者62歲，烏克蘭籍，受僱於一間船務公司，持護照來港在船上進行維修工作。事發當日他開工期間，向同事透露胸口痛及感不適，擬返回入住的酒店休息，其後被發現倒臥在港鐵荃灣西站對開，由途人報警求助。

2月14日62歲烏克蘭籍男子港鐵車站外昏迷猝死時序：

下午3時07分 事主被發現昏迷倒臥在荃灣西站對開，途人報警求助及協助急救

下午3時12分 救護車抵達現場

下午3時13分 途人在荃灣西站控制室接觸到港鐵職員及求助

下午3時59分 事主其後在仁濟醫院被證實死亡



港鐵官方指：如發生緊急情況，乘客可自行取出使用

記者翻查港鐵官方網頁有關「自動體外心臟除顫器」的頁面，港鐵指為響應消防處推廣AED的使用，讓任何市民能夠更方便和更及時利用AED施行急救，已在全綫車站的大堂及每個月台加設AED，並指如發生緊急情況，乘客可自行取出使用。

而根據港鐵官方網頁的地圖，荃灣西站內分別有3部AED機，當中一部放置於大堂閘外，另外2部分別放於閘內及列車來往屯門及烏溪沙方向的月台上。

港鐵官方網頁地圖，荃灣西站內分別有3部AED機，當中一部放置於大堂閘外，另外2部分別放於閘內、列車來往屯門及烏溪沙方向的月台上。（港鐵網頁截圖）

《香港01》記者今日（21日）到港鐵荃灣西站了解。現場可見，大堂閘外放有一部AED機，市民無須入站亦可取用AED機，職員向記者表示它沒有上鎖，「一拉就可以攞出嚟用」。

港鐵：不存在拒絕借出AED 確認病者位置時或致溝通誤會

港鐵表示，經翻查事發當日紀錄，確認當日一名負責維修的職員，在控制室門外收到求助，說有人於車站範圍外之的士站暈倒。該職員隨即陪同求助人進入車站控制室，拿取自動體外心臟除顫器（AED）。港鐵稱，其時求助人接報已有人員到場為病者施救，並折返現場，車站的兩名職員亦緊隨其後前往跟進處理。

港鐵又稱，公司及後翻查記錄顯示，求助人是於下午3時13分在控制室外接觸維修部職員，而救護車抵達現場的時間為3時12分。公司指事發過程時間短促，港鐵人員已盡力提供協助，處理事件的溝通過程中，有同事在確認病者位置過程中曾形容事發地點不在車站範圍，由此可能引起求助人的誤會。當時在場的同事已盡力由車站到現場協助，並不存在拒絕借出AED，或因事發地點不在港鐵範圍為由拒絕作出協助。

張欣宇：車站控制室確認救護車已到 故職員無帶AED

曾任職港鐵的立法會議員張欣宇稱，向港鐵了解後得知，當日港鐵車站控制室確認救護車已經抵達現場，因此前往現場的職員沒有再攜帶車站的AED設備。他又自言「對車站運作算係相當熟悉」，認為港鐵答覆符合邏輯，相信絕對不會有任何管理層、經理或站長，會怪責車站職員AED予有需要的人，更不會要求同事寫報告解釋。

荃灣西站其中一部AED機放在大堂閘外位置。（黃學潤攝）