男子將軍澳疑遭推跌頭撞花槽　家屬：情況非常嚴重　網上發文緝兇

將軍澳前晚（19日）發生襲擊案，一名男子在尚德邨懷疑突然被人推跌，受傷送院。事主家人今晚（21日）在facebook發帖，指事主「應該跌倒時係頭部撞到花槽壁，現情況非常嚴重」，呼籲目擊者提供線索，以便警方捉拿罪犯，並感謝事發當晚幫忙急救和報警的街坊，「多謝你們熱心相助！」



事主在尚德邨尚真樓對開走廊遇襲。（將軍澳主場 Facebook / Bebe Yu）

發帖家屬表示，身高達183厘米的事主於正在下班回家路上，在尚德邨尚真樓對開的走廊遇襲，並引述目擊者稱，疑犯當時是「特意大力，趁其不意推倒」事主，事主疑頭部撞到花槽一度暈倒，幸獲好心人協助急救及報警；又指事主沒有與人結怨，「不明白事件是怎麼一回事」，故希望目擊者聯絡及提供線索，早日捉拿兇手歸案。她又提醒「希望各位街坊出門也要小心」。

事主在尚德邨尚真樓對開走廊遇襲。（將軍澳主場 Facebook / Bebe Yu）

警方表示，前日（19日）晚上7時14分，一名男子報案指，他在將軍澳唐明街公園，發現一名年約40至50餘歲男子倒地，並引述事主稱是被人推跌。

救援人員接報趕至，43歲姓張男事主仍然清醒，由妻子陪同被送到將軍澳醫院救治。警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」，由將軍澳刑事調查隊第6隊跟進，正追緝一名年約30多至40多歲、身高約1.7米的短髮疑犯，據知案發後疑犯往廣明苑方向逃去。