地盤MMA．有片｜觀塘地盤混戰　工人持金屬板施襲　箍頸推撞互毆

社交平台今日（20日）流傳兩段片段，拍攝到觀塘綜合發展項目地盤有多名工人初則口角，繼而動武，有人更用金屬板從後施襲，亦有人箍頸扯低工人，場面非常混亂。多名管工和工友見狀連忙上前制止和勸交。其後氣氛稍為緩和，但雙方繼續理論。上載者形容工人互罵打鬥發出噪音：「沒有更嘈，只有最嘈。」有網民亦指地盤樓面經常發生打鬥，並指要報警處理。



有4名戴黃色安全帽的工人在地盤天台爆粗互罵，另一名工人一邊旁觀，一邊則扶著一條綠色喉管在落石屎，同場亦一名戴白色安全帽的疑似管工在旁勸交。（網上片段截圖）

第一條影片長1分17秒，當時有4名戴黃色安全帽的工人在地盤天台爆粗互罵，另一名工人一邊旁觀一邊扶著一條綠色喉管在天台落石屎，同場亦一名戴白色安全帽的疑似管工在旁勸交，不斷舉手示意雙方冷靜，又不時搭工人膊頭及分隔工人，試圖為事件降溫。

一名身穿黃色背心的工人壓著一名身穿紫色衫的工人在地上，一名工人和一名管工在旁勸止，豈知此時有工人卻擸起一塊金屬板從後擊向穿黃色背心工人的背部。（網上片段截圖）

第二條影片長1分43秒，片段甫開始已見到一名身穿黃色背心的工人壓著一名身穿紫色衫的工人在地上，雙方糾纏，手部有所動作。一名工人和一名管工在旁勸止，豈知此時有工人卻擸起一塊金屬板從後擊向穿黃色背心工人的背部。此時另一名工人見狀，又上前用手箍著手持金屬板的工人，將他扯落地上，然後兩人扭成一團，現場非常混亂。兩名戴白色安全帽的管工和其他工友試圖制止打鬥，未幾又有多一名管工到場勸交，場面才逐漸受控。其後將所有參與打鬥的工人分隔，雙方又繼續圍著理論，三名管工站在中間分隔兩方及繼續勸交，片段隨後結束。