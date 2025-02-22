將軍澳男子遭推跌頭撞花槽　失憶忘事發經過　左臂鼻頸椎等多處傷

將軍澳周三（19日）發生襲擊案，一名43歲張姓男子在尚德邨懷疑突然被人推跌，受傷送院。傷者的妻子昨晚（21日）在Facebook發帖呼籲目擊者提供線索，以便警方捉拿罪犯。張太今日（22日）受訪指，丈夫現時已經回復清醒，可以對答，但身上多處受傷，包括頭部流血、左前臂和鼻骨折，以及頸椎受傷；由於頭部受撞擊，丈夫亦有失憶的問題，無法記得當日發生的事情。



張太續指，丈夫任職工程，為家庭經濟支柱，家中有兩名分別10歲及5歲的子女，她擔心丈夫頸椎受傷，恐會影響日後工作能力，希望丈夫早日康復。張太昨日在Facebook發文後，有一名老婦提供資料。張太引述老婦指，當時一名中年男子出手推跌其丈夫後，再用腳大力踩其頭部，然後逃去。張太指，警方正在翻查閉路電視錄影，但暫時仍未拘捕疑人，她再次呼籲目擊者提供更多資料。

事主在尚德邨尚真樓對開走廊遇襲。（將軍澳主場 Facebook / Bebe Yu）

張太昨日發文指，身高達183厘米的丈夫下班回家途中，在尚德邨尚真樓對開的走廊遇襲，並引述目擊者稱，疑犯當時是「特意大力，趁其不意推倒」事主，丈夫事主疑頭部撞到花槽一度暈倒，幸獲好心人協助急救及報警；又指丈夫事主沒有與人結怨，「不明白事件是怎麼一回事」，故希望目擊者聯絡及提供線索，早日捉拿兇手歸案。她又提醒「希望各位街坊出門也要小心」。

事主在尚德邨尚真樓對開走廊遇襲。（將軍澳主場 Facebook / Bebe Yu）

警方表示，前日（19日）晚上7時14分，一名男子報案指，他在將軍澳唐明街公園，發現一名年約40至50餘歲男子倒地，並引述事主稱是被人推跌。

救援人員接報趕至，43歲姓張男事主仍然清醒，由妻子陪同被送到將軍澳醫院救治。據了解，事主經治理後，目前情況穩定。警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」，由將軍澳刑事調查隊第6隊跟進，正追緝一名年約30多至40多歲、身高約1.7米的短髮疑犯，據知案發後疑犯往廣明苑方向逃去。