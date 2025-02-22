車CAM︱鐵騎士荃錦公路轉彎失控飛出欄外　目擊者緊張反應惹熱議

今日（22日）網上流傳一條車CAM片段，一輛電單車在荃錦公路駛經一個急彎時，懷疑失控越過對面線後撞欄，鐵騎士被拋出欄外，跌入樹叢之中，電單車再滑行十數米始翻側停下。29歲鐵騎士幸僅手腳擦傷，由接報到場的救護員送往仁濟醫院治理。



電單車左腳貼馬路。（車cam L（香港群組） Facebook / Ho Fung Kwong）

電單車後方另一車輛的車CAM拍下事發經過，見到當時電單車沿荃錦公路往荃灣方向行駛，途至一個左彎位時向左傾側。後車內的人多次說「收喇！」，相信是想表達電單車應減速。電單車繼續行駛，車身愈發左傾，鐵騎士更伸出左腳貼在馬路上，後車上的人不禁緊張直呼「嘩！睇腳！嘩嘩嘩！睇住！」

電單車轉左彎時，鐵騎士伸出左腳貼着馬路。（車cam L（香港群組） Facebook / Ho Fung Kwong）

電單車隨後失控越過雙白線，後車目擊者嚇得「爆粗」大叫「嘩！X你XX！」電單車之後撼上鐵欄，發出「砰」一聲巨響，鐵騎士更應聲飛出鐵欄，目擊者再次爆粗驚叫，之後有人從後車落車跑上前，查看鐵騎士的情況。電單車則「無人駕駛」貼着鐵欄滑行約2秒後始翻側停下，當時接連有3部車沿反方向駛至，幸均及時減速，未有釀成更多意外。

電單車失控越過對面線。（車cam L（香港群組） Facebook / Ho Fung Kwong）

不少網民看過事發片段，均認為意外甚為驚險，有人認為後車目擊者的語氣顯示「片主應該睇到好緊張」，亦有人讚揚後車「車主同朋友都幾好心地，即刻停車睇傷者」，認為他們「心地好，做朋友一流」。

電單車撞上鐵欄。（車cam L（香港群組） Facebook / Ho Fung Kwong）

警方於警方表示，今日（22日）中午12時25分接報，一朝電單車沿荃錦公路往荃灣方向行駛，經過香港槍會對開時，疑失控撞上山邊樹叢，姓陳（29歲）男鐵騎士手腳擦傷，清醒由救護車送仁濟治理。