車cam｜沙田公路天降鋁條擊中私家車　司機發文：驚到腳震頭暈

大埔公路—沙田段發生驚險墮物事故。今日（17日）有司機在facebook群組上傳其座駕的車cam片段，指前日（15日）早上約10時15分，駕車沿上址公路駛經御龍山對開時，突有疑似鐵枝從天而降，「好彩唔係揸電單車！」



片中可見，一支銀色條狀物幾近垂直飛墮，頂端插中右邊車頭冚後彈走，傳出「嘭」一聲巨響，車上人等則嚇至「嘩」一聲大叫，私家車減慢停低，可見車頭冚被刮花、擋風玻璃輕微損毀。事主檢走枝條放在地上稱：「3碌鐵枝！」影片可見，所有「元兇」均已扭曲變形，呈扁平狀，但懷疑是鋁條而非鐵枝。



事主將3支條狀「元兇」檢走，放在地上。（facebook／香港突發事故報料區 Johnny B Chan 影片截圖）

網民閱畢影片亦抹一額汗，有人指「好彩冇插入車箱！」；亦有人稱「打到架車唔行得咁勁？」片主則回覆指「當時驚到腳震又暈暈哋」，於是將車停下。另外，網民相信涉事條狀物是並非鐵造，「鋁枝啫，鐵枝既肯定仲傷！」

片中可見，一支銀色條狀物幾近垂直飛墮，頂端插中右邊車頭冚後彈走。（facebook／香港突發事故報料區 Johnny B Chan 影片截圖）

涉事枝條扭曲變形。（facebook／香港突發事故報料區 Johnny B Chan 影片截圖）

擋風玻璃有輕微損毀。（facebook／香港突發事故報料區 Johnny B Chan 影片截圖）