車CAM直擊︱屯門私家車衝紅燈捱輕鐵撞　打白鴿轉3人送院

屯門發生涉及輕鐵的交通意外。今日（22日）晚上約7時20分，海皇路近輕鐵屯門泳池站，一輛私家車與一列輕鐵相撞，有途人擔心司機被困，報警求助。救援人員接報趕至，證實無人被困，但私家車上3人由救護車送屯門醫院治理。



有車CAM影片拍下事發經過，見到涉事私家車衝紅燈，遭駛至的輕鐵撞到後「打白鴿轉」180度。



意外涉及輕鐵及私家車。（真.屯門友 Facebook / Suarez Cheung）

車CAM影片顯示，涉事白色私家車原本停在燈口位置，在交通燈號維持紅燈下突然駛前，輕鐵與後車司機響咹警告不果，白色私家車繼續前行，終被輕鐵攔腰撞至「打白鴿轉」。後車男司機不禁慨嘆「瀨嘢……點解會咁樣㗎」，「我呠佢都照去嘅，唉！」

車上另一名女子亦憂心問「有冇事啊佢？」，更着男司機「睇住啲玻璃」。後車司機繞過輕鐵前行時，一名黑衣男子從右邊閃出舉起手機拍照，女乘客不禁責備「仲喺到影相」。該車之後駛到涉事私家車旁，男司機向被撞私家車上的人高呼「喂有冇事啊師傅？」

私家車衝紅燈，遭輕鐵攔腰撞到。（車cam L（香港群組）Facebook / Bosco Chu）

現場圖片可見，私家車橫亘停在馬路上，左邊車身凹陷，「大銀幕」碎裂，安全氣袋彈出，有消防員在旁處理事件；涉事614線輕鐵車頭則有零件鬆脫。

警方表示，涉事輕鐵由40歲姓何車長駕駛，由屯門泳池駛往海皇路；私家車則由37歲姓李男司機駕駛，載着一名33歲姓黃女乘客和一名6歲男童，沿海榮路往屯門碼頭方向行駛，途至海皇路與海榮路交界時，私家車疑打算右轉，其間與輕鐵相撞。惟根據現場路面標記，私家車所在的行車線只可左轉。輕鐵車長和私家車司機酒精測試結果均為零度。

意外後私家車男司機和女乘客均報稱頸痛，被送往屯門醫院治理；車上的6歲男童則沒有表面傷痕，亦被送往屯門醫院。

《香港01》正向港鐵查詢事件。

運輸署表示，因交通意外，海皇路（往屯門碼頭方向）近海榮路的部分行車線一度封閉。