大圍男穿外賣公司制服大鬧兩餸飯店　上月曾大鬧麥當勞襲擊女店員

上個月，一名躁底外賣男大鬧大圍新翠邨麥當勞，涉向女職員施襲被捕。《香港01》接獲讀者報料，指該名男子今晚（23日）又在隆亨邨一間兩餸飯店生事，「揸電動單車撞到老闆」；有人小事化大，最終驚動警方到場。



相片可見，涉事男子身穿一間外賣公司的外套制服。惟《香港01》向店方查詢事發經過後，店員指該名男子當時並非送外賣，只是自己購買兩餸飯，卻不滿份量不足而發難，直斥他經常惹事，「佢file厚過我塊面！」



涉事男子身穿外賣公司外套、手持外賣站在兩餸飯店外助查；店方指該名男子並非送外賣，只是自己購買雙餸飯。（讀者提供）

讀者表示，涉事戴眼鏡男子駕駛電動單車，懷疑「轆到老闆雙腳」，據悉兩餸飯店東主未有大礙，原本打算小事化無，惟該名男子「態度惡劣，問候佢（老闆）屋企人」，當時東店母親等家人亦在場，雙方因此發生爭執，最終報警處理。

據了解，該名男子雖然身穿外賣公司外套，但自從上次新翠麥當勞事件後，已遭外賣平台封殺。讀者表示，不確定該名男子現時是否為相關外賣公司僱員，更不排除有人「借account（帳戶）去做」。

涉事男子身穿外賣公司外套、手持外賣站在兩餸飯店外助查；店方指該名男子並非送外賣，只是自己購買雙餸飯。（讀者提供）

《香港01》向涉事兩餸飯店查詢事發經過，一名女店員透露該名男子並非取外賣或送外賣，而是自己購買兩餸飯，疑不滿份量不足而指罵職員，令店舖「好亂，做唔到生意」。該店員稱，「我哋怕咗佢」，已向警方表明要求該名男子不可再光顧。

女店員續指，與該名男子為同層的鄰居，由於他經常惹事，不時有警方登門調查，「出哂名，問任何一個外賣員都識佢啲嘢，佢file厚過我塊面！」

涉事男子身穿外賣公司外套、手持外賣站在兩餸飯店外助查；店方指該名男子並非送外賣，只是自己購買雙餸飯。（讀者提供）

現場圖片可見，涉事男子身穿一間外賣公司的外套，手持外賣站在兩餸飯店外，接受警方調查。警方表示，今日傍晚6時11分接報，指大圍隆亨邨田心街1號，一名駕駛電動單車的男子到上址買外賣時，與一名男子疑因溝通問題爭執，事件中無人受傷。案件列作「糾紛」處理。

▼1月17日外賣男大鬧新翠邨麥當勞▼



翻查資料，今年1月17日晚上，同一名男子在大圍新翠邨麥當勞，疑不滿被無視，高舉雪榚架擲向一名女職員，涉嫌「普通襲擊」被捕。當時他所屬的外賣公司美團（Keeta）回覆查詢時表示，已封鎖其帳戶，不容暴力行為。