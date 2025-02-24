九龍公園抽乾水洗池│康文署：外判沒跟指引處理龜魚　有3條魚死亡

九龍公園內的「中國花園」大型水池，懷疑有清潔工人在洗池前，未有撈起池中全部生物，抽乾池水後驚現多條活魚垂死掙扎；亦有大量巴西龜缺水暴曬，事件驚動警方到場調查。同時，救援動物組織「龜途」創辦人阿邦向《香港01》透露，親睹多條魚在泥濘中瀕死、多隻龜在幾近乾涸的池底求存。



康樂及文化事務署回覆《香港01》時表示，九龍公園內中國花園設有人工湖及小水池供市民觀賞，該等水景設施並非為飼養魚類或龜隻而設，現有的龜隻均是市民放置於內。署方會根據既定指引，對於被放養在水景內的魚類或龜隻，盡量讓牠們在池水中繼續生活。

有清潔工人將龜隻拋擲落池底「水氹」，龜殼撞擊地面發出「啪啪」聲響；其後又用腳輕輕踢龜移動。（「龜途」創辦人阿邦提供影片截圖）

署方續指，為確保水景設施衞生清潔，九龍公園的水景設施每年進行最少兩次清潔工作。由於該中國花園人工湖將進行改善工程，康文署近日為該人工湖和小水池放水及進行清潔工作，並於2月23日開始先為小水池重新注水。一般來說，職員在清洗水景設施時，會把魚類或龜隻暫時放於其他水池中，待清洗工作完成後便會把魚類或龜隻放回原來水景設施內。

有多隻龜在幾近乾涸的池底，掙扎求存。（「龜途」創辦人阿邦提供圖片）

康文署經初步調查後，發現在水景設施放水期間，有個別外判清潔員工沒有跟從相關指引處理龜隻及魚類。康文署已即時再三提醒所有員工，要按指引處理及善待公園內的動物，並會向清潔服務承辦商發出警告，以嚴肅跟進有關事件。

康文署稱，是次清洗行動後，發現有3條魚死亡。康文署日後進行水景設施清潔工作時，會密切監督有關情況，避免同類事件再次發生。

阿邦指，有中外遊客目擊龜隻「監生分食」半死活魚。（「龜途」創辦人阿邦提供圖片）