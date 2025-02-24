有片｜食環署外判清潔工疑自貼自清街招　市民拍下證據對質疑詐傻

數名食環署外判清潔工，前日（2月22日）在深水埗南昌街一帶，被市民拍攝到懷疑自貼自清街招，拍照「打卡」以作工作證明。市民不忿清潔工「自編自導自演」，肆無忌憚當街造假，跟蹤幾條街確定事件後，上前對質。



清潔工疑裝作不懂廣東話，意圖向拍攝者解釋自己工作是清理街招，期間多次揮動鎅刀。拍攝者向《香港01》表示，公開事件並非對清潔工存有偏見，而是希望署方正視事件，杜絕造假行為，善用公帑。



數名食環署外判清潔工，前日（2月22日）在深水埗南昌街一帶，被市民拍攝到懷疑自貼自清街招，拍照「打卡」以作工作證明。市民不忿清潔工肆無忌憚當街造假，跟蹤幾條街確定事件後，立即上前對質。（Roni Wong影片截圖）

市民Roni前日（22日）在深水埗區用饍後，在南昌街一帶發現4名食環署轄下外判清潔工「自編自導自演」，懷疑他們「自帶街招、自己貼、自己影相、自己拆」，然後收工。

Roni向《香港01》講述事件經過，指當時追蹤數條街拍下證據，然後當面質問其中兩名清潔工。清潔工講國語，裝作言語不通，「但其實我就一直都有留意佢哋識講廣東話。」二人持鎅刀，即使Roni屢次叫他們收起鎅刀也不收好，後來就用鎅刀做出清街招動作。

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從影片可見，其中一名清潔工向Roni道歉，又伸出「友誼之手」企圖「握手言和」，但Roni表明態度會作出投訴。（Roni Wong影片截圖）

從影片可見，其中一名清潔工向Roni道歉，又伸出「友誼之手」企圖「握手言和」，但Roni表明態度會作出投訴。現場一名小販管理職員表示，如有證據可以上傳影片到1823投訴。

有其他市民在帖文留言，指見過一些洗地清潔工「成日洗黎洗去同一位置，影完相就收工。」Roni認為政府財赤，公帑需要好好利用，強調非常尊重清潔工作，但工人公然造假，署方應該正視並妥善管理。《香港01》正向食環署及碧瑤查詢。

對質的地方在大南街270號對開，附近商戶對事件均表示不了解，但指最近2至3個月有專隊負責這條街的衛生。現場附近的燈柱上沒有街招，後巷牆壁則有少量。記者向身穿碧瑤制服的清潔工查詢，對方表示「我唔識（片中人）！我唔得閒！」