外判工造假清街招｜業界指拍照作證普遍　或因忘記拍攝而「擺拍」

食環署外判清潔工涉在深水埗「自編自導自演」清街招事件，引起社會廣泛迴響。食環署表示，已指示承辦商停止涉事4人職務，亦就懷疑偽造紀錄轉介警方跟進；工人所屬的清潔公司「碧瑤」則指，暫無發現員工有刻意造假的動機及意圖。



清潔服務業職工會總幹事杜振豪指，近年拍照「打卡」作工作證明的情況普及化，惟造假事件是否屬實，仍有待當局查證。他認為有可能是工人在工作期間，忘記拍攝作證而重新「擺拍」，他指由於薪金是固定，故不存在清街招「每撕一張有錢收」的可能；亦不排除個別清潔工人「扮工」，建議公司可定期檢討機制，在繁瑣工序之間取得平衝，以防加重工人工作量。



數名食環署外判清潔工，前日（2月22日）在深水埗南昌街一帶，被市民拍攝到懷疑自貼自清街招，拍照「打卡」以作工作證明。市民不忿清潔工肆無忌憚當街造假，跟蹤幾條街確定事件後，立即上前對質。（Roni Wong影片截圖）

杜振豪表示，拍照作為工作紀錄屬於近年的轉變，部份公司要求「每個位都要影，時間、地點、做咗啲咩，畀返個管工睇。」他認為有可能因為清潔工人工作後才發現忘記拍攝作證，唯有重新「擺拍」；亦不排除因為公司要求的工序繁瑣，形式化之下令個別工人「扮工」。

杜續指，事件確實內情，仍有待當局查證；但各行各業都有機會發生類似事件，建議業界在適當情況下，可定期檢討公司的監察機制，除了基本上班、下班、用膳及重大工作等，不應要求每個地方都要拍照「打卡」，因為繁瑣工序變相會增加員工工作量，間接令員工「扮工」。但杜強調，造假行為必不可取，惟公司可在監察機制與員工工作量之間取得平衡，確保成效。

就外勞方面，杜認為近年招聘外勞確有上升趨勢，但相信與類似事件或工作能力無關。而食環署會就有關街道清潔工作進行招標，中標的公司只能在合約所規定的地方工作，不能隨便往其他地方。由於薪金是固定，故不存在清街招「每撕一張有錢收」的可能。

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市民Roni前日（22日）在深水埗區用膳後，在南昌街一帶發現4名食環署轄下外判清潔工「自編自導自演」，懷疑他們「自帶街招、自己貼、自己影相、自己拆」，然後收工。他追蹤數條街拍下證據，當面質問其中兩名清潔工。有人講普通話裝作言語不通，又持鎅刀做出清街招動作，其中一名清潔工向Roni道歉，伸出「友誼之手」企圖「握手言和」，Roni表明會作出投訴。現場一名小販管理職員表示，如有證據可上傳影片到1823投訴。

從影片可見，其中一名清潔工向Roni道歉，又伸出「友誼之手」企圖「握手言和」，但Roni表明態度會作出投訴。（Roni Wong影片截圖）

食環署早前發出新聞稿表示，十分關注事件，正就事件展開調查。初步調查顯示，涉事4名人員為外判街道潔淨服務承辦商的員工，署方已指示承辦商在調查完成前，停止涉事人員履行合約職務。

署方續指，重視外判承辦商的工作表現及其員工的行為操守，已立即要求承辦商就事件提交報告。如調查證實事件屬實，食環署必定會根據合約嚴肅追究，包括扣減服務費，並記錄在案作為日後採購服務時的考慮因素。此外，署方會就有關人士懷疑偽造紀錄轉介警方跟進。

食環署表示，涉事人員負責清理未經准許而張貼的街招和海報，並須拍照記錄，惟署方並沒有就承辦商人員移除街招和海報的數量設定最低指標。食環署會繼續密切監察承辦商的服務表現，確保其符合服務合約的規定。

對質的地方在大南街270號對開，附近商戶對事件均表示不了解，但指最近2至3個月有專隊負責這條街的衛生。現場附近的燈柱上沒有街招，後巷牆壁則有少量。記者向身穿碧瑤制服的清潔工查詢，對方表示「我唔識（片中人）！我唔得閒！」（馬耀文攝）

涉事工人所屬的承辦商「碧瑤」則指，涉事為食物環境衞生署深水埗區街道清潔服務合約、4名碧瑤員工為合約流動隊清潔員。影片中，員工正清理未經准許而張貼的街招和海報，並拍照作記錄。

初步了解，公司並無就移除街招和海報的數量設定最低指標，暫無發現員工有刻意做假的動機及意圖。 故公司正就事件展開內部調查，並暫停涉事員工履行職務，及已成立調查小組就事件作詳細了解，未有正式獨立調查報告結果前不就事件作評論。