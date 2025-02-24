深井2日大嬰兒死亡｜被捕菲籍母疑不知懷孕　公廁誕嬰後帶回家

深井麗都花園今午（24日）有一名僅出生2日的初生男嬰死亡；其30歲母親涉「疏忽照顧兒童」被捕。案件更多內情曝光，被捕女子為菲律賓籍，於迪士尼樂園工作，她疑不知自己懷孕，前日（22日）突然肚痛在公廁誕嬰，再將男嬰用袋裝回家，至今早發現他無反應。丈夫與11歲兒子等家人全不知情下，直至今午家姑查看睡房，才揭發事件。



深井麗都花園有初生嬰兒猝死，警員到場調查。（林振華攝）

被捕菲律賓籍女子持有香港身份證，據悉她於迪士尼樂園工作，與家翁、家姑、丈夫及11歲兒子同住 ；但她與丈夫分房睡，與11歲兒子同房。據了解，女疑犯不知自己懷孕，前晚深夜下班後突感肚痛，在迪士尼公園附近一公廁產下男嬰， 其後將男嬰用袋裝回家照顧，一家人全不知情。

據知，男嬰昨晚（23日）仍無異樣，惟至今早約10時，女疑犯發現男嬰無反應，至今午1時許一度致電及短訊家姑，據知內容透露歉意。家姑下午4時許下班回家後，查看11歲孫兒的房間，赫見一名男嬰昏迷床上，才揭發事件，大驚報警，惜救援人員趕抵證實男嬰嘴唇發黑、身體已僵硬及有屍斑，明顯死亡，據悉沒有表面傷勢。

深井麗都花園有初生嬰兒猝死，警員到場調查，在屋苑保安服務中心內翻看閉路電視紀錄。（林振華攝）

案發於今午（24日）4時35分，警方接獲報案，指麗都花園3座一個單位內，一名僅出生2日的男嬰昏迷、沒有呼吸。救護員趕至，證實男嬰已當場死亡，其死因有待驗屍後確定。警員將案件列作「疏忽照顧兒童」，拘捕男嬰的30歲母親。荃灣警區重案組接手跟進案件。