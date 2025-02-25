啟德體育園｜售開幕禮假門票最貴$2000　3人被捕包括16歲學生

啟德體育園將於3月1日開幕，售價10元的開幕典禮門票上周五（21日）開售半小時內已售罄，隨即有人在網上以高價炒賣門票。警方經調查後，昨日（24日）拘捕1男2女，涉嫌6張售賣開幕禮假門票，當中最年輕的被捕人為16歲學生。各人聲稱出售的門票，最貴售價更高達2,000元，是開幕禮原價的200倍。警方更明言，其中兩名被捕人聲稱出售的開幕禮門票電子換領券根本不存在。



警方拘捕3名男女，涉嫌出售3月1日啟德體育園開幕典禮的假門票。東九龍總區刑事部警司黃奕隆（中）、署理總督察劉啟彥（右）聯同體育專員蔡健斌（左）交代詳情。（羅日昇攝）

東九龍總區刑事部警司黃奕隆表示，警方在2月21日接報，有不法分子在網上平台，聲稱出售3月1日啟德體育園開幕典禮門票，定價遠高於原價。警方東九龍總區科投及財富罪案組經調查後，鎖定3名涉案賣家，於2月24日晚上展開代號「刃風」的行動，以涉嫌企圖詐騙拘捕1男2女疑犯，年齡介乎16至33歲，分別報稱學生和化妝師，涉嫌於2月21至22日期間，在網上以每張港幣100至2,000元的定價，出售6張假的啟德體育園開幕典禮門票。被捕人均已獲准保釋，須於3月下旬向警方報到。

警方拘捕3名男女，涉嫌出售3月1日啟德體育園開幕典禮的假門票，其中兩人更並未持有可兌換實體門票的電子換領券。（羅日昇攝）

警方於調查期間，在3名被捕人的電話內，發現轉售門票平台的資料。東九龍總區刑事部總督察劉啟彥表示，由於以電子換領券兌換開幕禮實體票的日子為2月27、28日和3月1日，故3名被捕人實際上均未換領到任何門票。黃奕隆補充，據暫時調查所得的資訊，未有跡象顯示3名被捕人是有組織犯案，他們出售的門票均未有流出市場，其中兩人更根本並沒持有電子換領券；餘下一人持有的電子換領券可否成功兌換實體票，則仍有待調查。

警方拘捕3名男女，涉嫌出售3月1日啟德體育園開幕典禮的假門票。東九龍總區刑事部警司黃奕隆（中）、署理總督察劉啟彥（右）聯同體育專員蔡健斌（左）交代詳情。（羅日昇攝）

黃奕隆又表示，今次成功拘捕騙徒，有賴具名出售門票的制度，讓警方在搜證時，可獲得更多資訊以作行動。

體育專員蔡健斌表示，啟德體育園開幕典禮門票的電子換領券屬具名，換作實體票時要核對兌換者身份，若與電子換領券不相同，將不可換取實體入場門票。但市民兌換實體票後可轉贈予家人使用，故觀眾持實體票入場時，毋須再核對姓名。不過，他強調，市民不可將實體票以高於原價出售，否則有可能違反《公眾娛樂場所條例》的條款。

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警方呼籲市民切勿輕視炒黃牛帶來的法律後果，並指出向黃牛黨購票的交易風險非常大，過往已有很多案例，是市民付款後未能取得門票，故提醒市民切勿向黃牛黨購票，以免蒙受損失。

警方又表示，在具名登記下，以高於原價出售門票，可能觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第16A條欺詐罪，一經公訴程序定罪，可處監禁14年；亦可能違反第172章《公眾娛樂場所條例》第6條對未獲授權而售賣門票的限制，一經簡易程序定罪，可判罰款2,000元。另外，若有人假扮賣家、先收款後出售根本不存在的門票或假門票，有可能觸犯第210章《盜竊罪條例》第17條欺騙手段取得財產罪，一經公訴程序定罪，最高可處監禁10年。

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