涉賣啟德體育園開幕禮假門票　3男女涉嫌企圖詐騙被捕

啟德體育園3月1日舉行開幕典禮，售價10元的門票上周五（21日）開售，半小時內旋即售罄。網上有人買賣門票，最貴炒至1800元。對於網上有聲稱門票出售，文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前呼籲巿民小心防騙，並指局方已與警方聯絡，會對炒賣門票情況有行動。



警方今日（25日）公布，已拘捕兩男一女，涉嫌賣假開幕門票，將於下午4時召開記者招待會講述詳情。據了解，初步調查顯示暫無損失。《香港01》將進行直播。

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啟德體育園開幕禮門票採取實名制購買，但據悉只在巿民換領實體票時才核對身份證，門票沒有購票人姓名等資料。對於有人在網上聲稱出售啟德體育園開幕禮門票，羅淑佩早前在電台節目表示，目前購票的觀眾持有的是電子換領券，仍須實名再兌換成門票，而市民在換票後，若想贈予希望到場觀看的家人則不構成炒賣。

羅淑佩又表示，任何人以較原本票值高的價錢出售門票都構成炒賣，已聯絡警方調查。警方接獲報案，交由東九龍總區科技及財富罪案組跟進調查。

有求飛市民出價1,000元希望求得兩張門票。（網上截圖）

《香港01》早前報道，啟德體育園開幕禮門票迅速售罄，未能成功買票的市民出盡法寶，在二手買賣平台Carousell「求飛」，希望能買得門票親睹盛事。不少「求飛」市民出價均較原價10元高，甚至有人希望用1,000元買到兩張票。

除了「求飛」外，也有成功買到門票的人陸續在平台上放飛，售價均較原價高出許多。有人出價300元，馬上已有人要，亦有人出價600元一張門票，亦已有人接洽。另有人在平台上聲稱有公司內部票，以880元天價出售，更列明座位是「L2/5區」。

有人在Carousell上以1,800元放售一張開幕禮門票，2張則售3,500元。（網上截圖）

另有人更在平台上，以1,800元放售一張開幕禮門票，足足較原價10元貴179倍，更寫2張售3,500元。

採實名制 購票時須輸入姓名持身份證換票

今次開幕禮共設8,500張門票換領券，只象徵式收取10元，當中9元是手續費，並於今早10時在城市售票網發售，《香港01》實測購票高峰期有13萬人次輪候。

門票每人最多可購兩張，採用實名制，市民購票時須填寫名稱，再在2有27日至3日1日期間，攜同電子換領券及身份證明文件，到啟德體藝館換取實體門票。

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